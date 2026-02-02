El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, evitó explicar las razones por las que el presidente José Jerí no asistió a la celebración del Día de la Amistad Perú–China, pese a haber justificado su reunión con empresarios chinos como parte de los preparativos de dicho evento. En respuesta a una pregunta de Diario Correo, el titular del Mininter señaló que la organización de la actividad fue delegada al Ministerio de Cultura, Alfredo Luna.

“Entiendo que el presidente le ha dado la responsabilidad al ministro de Cultura para toda la organización. No tengo el conocimiento preciso del motivo por el cual el señor presidente no ha asistido”, declaró Tiburcio tras culminar su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Ante la precisión de que la inasistencia del mandatario no figuraba en su agenda oficial, el ministro se deslindó de mayores explicaciones y sostuvo que será el propio jefe de Estado quien deba responder.

“Sería el motivo que el señor presidente conteste esta pregunta”, afirmó.

Contexto de la reunión en chifa de San Borja

Tiburcio acudió a la Comisión de Fiscalización para explicar su participación en la reunión nocturna del 26 de diciembre entre el presidente Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, realizada en un chifa de San Borja y que no fue registrada en la agenda oficial. El encuentro es investigado por una presunta gestión de intereses, al haberse realizado fuera de los canales formales del Estado.

Vicente Tiburcio compareció ante la Comisión de Fiscalización para esclarecer su participación en reuniones irregulares de José Jerí con Zhihua Yang.

Al ser consultado sobre si recibió algún beneficio durante la cena, el ministro negó haber aceptado cualquier invitación y aseguró que pagó su cuenta por el consumo en el establecimiento.

“Definitivamente lo mío ha sido pagado en su totalidad, tengo ahí mi comprobante de pago”, aseguró, reiterando que no recibió trato preferencial por parte del dueño del establecimiento.

El ministro intentó contrarrestar la tensión del momento señalando que la comida del chifa de Zhihua Yang “estuvo agradable” y finalmente abandonó las instalaciones del Parlamento.



