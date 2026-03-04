La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lily Vázquez Dávila, afronta una denuncia por presunto “maltrato laboral, hostilidad y afectación a la dignidad” que fue presentada cuando se desempeñaba como jefa en la Subunidad de Desarrollo del Talento Humano en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

Acusación

De acuerdo con información difundida por el programa “Ahora en la hora” de Willax TV, al menos cinco trabajadores presentaron sus denuncias en diciembre de 2025 ante el despacho de la entonces titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Sandra Gutiérrez.

Ante ello, el Mimp notificó sobre el tema a la oficina de Recursos Humanos de la unidad ejecutora y se abrió un expediente preliminar a cargo de Blanca Castro Cuba, secretaria técnica de los órganos instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Inabif.

Días después, los denunciantes solicitaron medidas de protección al Órgano de Control Institucional y a la dirección de la entidad.

Ante el retraso en el proceso, los acusadores presentaron una solicitud de medidas cautelares ante las directora del Inabif, Stefanie Díaz Quiroz, para evitar posibles represalias.

Remoción

No obstante, el 26 de febrero, dos días después de que Vásquez Dávila asumiera como titular del Midis, Castro Cuba fue removida de su cargo.

El noticiero conducido por Christian Hudtwalcker quiso recoger la versión de la ministra sobre el caso; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Por su parte, Díaz Quiroz, directora del Inabif, prefirió no declarar para no interferir con el proceso. Tampoco quiso referirse a la repentina salida de Castro Cuba.

Cabe precisar que la investigación permanece abierta y el 24 de diciembre es la fecha límite para determinar responsabilidades, es decir, cuando Vásquez ya no esté en el cargo.