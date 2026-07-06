El expresidente Alejandro Toledo Manrique autorizó a su abogado Carlos Torres Caro a preparar una solicitud formal de indulto humanitario.

Según su defensa, el pedido será dirigido a la presidenta electa, Keiko Fujimori, debido a que el actual mandatario, José María Balcázar, dejará el cargo el próximo 28 de julio. Sin embargo, por las vueltas que da la vida, Toledo debería recordar la forma en que se pronunció ante un eventual indulto del padre de la presidenta electa.

Historial

Toledo habló ante la prensa extranjera en Lima, el 2 de marzo de 2009, en medio del juicio a Alberto Fujimori.

“Creo que habría una indignación colectiva en el Perú y fuera del Perú si la justicia sentencia y algún presidente indulta, porque eso significa entrar a la impunidad”, manifestó esa vez.

Luego, el 5 de octubre de 2012, Toledo escribió en su cuenta de Twitter poco después de conocerse un primer pedido de la defensa de Fujimori.

“Indultar como producto de negociaciones, sin causa objetiva que lo justifique, ¡jamás! Ofendería memoria de las víctimas”, publicó el entonces líder de Perú Posible.

Días más tarde, el 22 de octubre de 2012, Toledo afirmó ante la prensa una condición médica puntual para acceder a esa gracia presidencial.

“Si se va a morir en dos meses o en un mes, hay que soltarlo (…). Pero cómo le explicamos a los familiares de las víctimas, por eso yo prefiero no tocarlo”, declaró el exmandatario.

El exmandatario amplió esa condición un día después, el 23 de octubre de 2012, y sumó otros requisitos.

“Que primero firme la petición; segundo, que pida perdón; y tercero, que una comisión de médicos peruanos especializados en oncología, junto a médicos de Europa y los Estados Unidos vean si tiene un cáncer terminal y se va a morir en un mes o dos meses, oiga, hay que soltarlo”, detalló Toledo.

Ya en plena campaña presidencial, el 23 de diciembre de 2015, Toledo matizó su postura en una entrevista.

“Si el señor Fujimori está en peligro su vida, yo no tendría problema de que pueda pasar sus últimos días en su domicilio”, sostuvo a Exitosa.