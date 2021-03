Durante su intervención ante el pleno de la Junta Nacional de Justicia, el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez se defendió de las 7 casos de indisciplina que pesan sobre él y por las cuales se ha solicitado su destitución del cargo.

La defensa de Gálvez llamó la atención de los integrantes de la JNJ al señalar que se trata de una persecución por enfrentar al expresidente Martín Vizcarra, por lo que ya se tendría una decisión.

“Ustedes me van a sacar seguramente, porque necesitan sacarme porque soy incómodo para Vizcarra y para este grupo”, comentó. La respuesta de la presidenta del organismo, Luz Inés Tello de Ñecco, no se hizo esperar.

“Señor Gálvez, un momentito, nosotros asumimos las críticas. Está usted en todos su derecho, pero le decimos que se conduzca con el respeto que nos merecemos”, señaló Tello.

La respuesta del suspendido Gálvez sorprendió por el convencimiento con el que sostuvo ser “el mejor fiscal de la historia del Perú” y que destituirlo pesará en quienes tomen esa decisión.

“Muchas gracias y disculpe, señora presidenta, pero también tengo que hacer el contexto real, porque si no, no se entiende por qué me están sacando. Yo soy el fiscal supremo con mayor prestigio creo que de la historia. Seguramente que ahora me van a destituir, pero ustedes llevarán en sus hombros y su consciencia este cargo, porque, señores, yo les reitero: yo soy el mejor fiscal de toda la historia del Perú ”, dijo.

Caso Tomás Gálvez

Sobre Tomás Gálvez pesa un informe de la JNJ que recomienda destituirlo del cargo de fiscal supremo por presuntamente haber cometido 7 casos de indisciplina y de haber cometido “faltas muy graves” a la Ley de Carrera Fiscal.

Entre ellas se encuentra una falta por haber “inferido” en el actuar de la Sala Suprema que analizaba el caso de un rondero, por lo que habría cometido tráfico de influencias. Esto luego de registrarse una conversación suya con el exjuez supremo César Hinostroza.

“Ha quedado plenamente acreditado que el fiscal Supremo Tomás Gálvez Villegas solicitó a Hinostroza Pariachi (…) califique positiva y favorablemente el recurso de casación interpuesto por el condenado (el rondero)”, señala el informe, según cita El Comercio.

Otras faltas están referidas al caso Odebrecht, tras sus declaraciones a la prensa acerca de esta investigación, por lo que habría “interferido” en la estrategia del equipo especial Lava Jato.

Tomás Gálvez dice ser el mejor fiscal de la historia

