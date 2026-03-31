El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, realizó una vista este martes al Congreso para presentarse ante la Comisión de Constitución. Gálvez acudió para defender el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La propuesta se presentó el pasado 13 de marzo y busca reestructurar la institución.

El titular del Ministerio Público, abandonó la sesión legislativa y aprovechó para resaltar la deficiencia presupuestaria que atraviesa su sector en declaraciones a la prensa. Las peticiones de incremento de fondos enviadas al Poder Ejecutivo permanecen sin resolución, según explicó.

Gálvez describió el mecanismo de asignación de recursos que inicia en el Ejecutivo. Este organismo remite la norma correspondiente al Legislativo para su trámite, aunque las conversaciones no registran movimiento significativo.

Sin presupuesto suficiente la independencia operativa del Ministerio Público carece de base real. Esta carencia genera cuestionamientos sobre la capacidad de cumplimiento de funciones y afecta la imagen estatal.

“[El otorgamiento de presupuesto], en este momento, lo tiene que hacer el Ejecutivo. De ahí el Ejecutivo ya manda la norma y lo hace el Legislativo, pero estamos gestionando, estamos coordinando. Lamentablemente, no hay mucho avance. Nos han ofrecido concedernos la demanda adicional [de recursos], pero hasta ahora no ha sucedido nada. Estamos coordinando todavía”, mencionó.

Consecuencias de la crisis financiera

La limitación económica derivó en la terminación de contratos de gran parte del personal externo. En concreto, se eliminaron dos terceras partes de estos servicios, especialmente los de limpieza.

“Como no tenemos partida para terceros, hemos despedido a casi las dos terceras partes, y especialmente [personal] de limpieza. Ya en los despachos no hay una persona encargada de la limpieza, lo están haciendo los propios fiscales. Eso es una mala señal de funcionamiento”, explicó Gálvez.

Además reveló que los fiscales asumen ahora tareas de mantenimiento en sus espacios de trabajo. Para el alto funcionario circunstancia es un reflejo de las irregularidades en el desarrollo institucional.

La entidad mantiene la solicitud de fondos extras ante las autoridades competentes. Una vez aprobada esta petición, se restablecerán las condiciones previas de operación.

“Vamos a esperar que nos concedan el presupuesto. Estamos solicitando una demanda adicional, una vez que nos concedan esa demanda, vamos a implementar todo como estaba”, indicó.

Perspectivas de la iniciativa de reforma

Gálvez Villegas afirmó que ha detectado una disposición favorable en la comisión durante su presentación. La aprobación del proyecto durante el período legislativo actual representa su aspiración principal.

La reestructuración dependerá de la sanción de la nueva Ley Orgánica por el Congreso. En caso de demora, se analizarán opciones posteriores para avanzar en los cambios, según el fiscal de la Nación.

“La reestructuración se va a dar si es que se aprueba el proyecto de Ley Orgánica que acabo de sustentar en la Comisión de Constitución. Ha habido más o menos receptividad, buena intención. Esperemos que salga en esta legislatura, esa es nuestra meta, pero sino ya lo veremos después”, señaló.

Rechaza críticas hacia su iniciativa

Gálvez Villegas sugirió a quienes cuestionan la propuesta que revisen su contenido con detalle. Sus declaraciones surgen después de algunas críticas realizadas por otros fiscales y especialistas que adviritieron sobre un posible recorte en la independencia a los magistrados. Según su visión, las preocupaciones expresadas no coinciden con los elementos del texto legislativo.

“Tendría que decir que, primero se informen y después hablen, porque no hay nada de eso”, señaló.