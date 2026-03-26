El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que presentará un pedido formal para cubrir las plazas que quedaron libres en la Junta de Fiscales Supremos. Estas vacantes quedaron libres tras la destitución de Delia Espinoza y la no ratificación de Pablo Sánchez como fiscales supremos.

En una entrevista para Canal N, Gálvez explicó que la Junta de Fiscales Supremos debería estar integrada por siete miembros. Sin embargo hasta la fecha, solo participan cinco fiscales, según reveló.

El fiscal de la Nación indicó que solicitará a la Junta Nacional de Justicia que proceda con el proceso de nombramiento. Ante esta situación, señaló que el objetivo es que se designen nuevos fiscales para completar la conformación de este órgano.

Al detallar este pedido, Gálvez precisó que existe una definición concreta sobre el número de vacantes. En ese marco, manifestó que su despacho ya tomó una decisión sobre la acción que corresponde adoptar.

“Hay dos vacantes que vamos a solicitar a la Junta Nacional de Justicia que proceda a nombrar su reemplazo”, indicó.

¿Cuándo se presentará la solicitud?

Gálvez estimó que la presentación formal de la solicitud se realizaría en el mes de abril. Sin embargo, remarcó que los plazos finales dependerán de la programación y del procedimiento que establezca la Junta Nacional de Justicia.

“Yo calculo que el próximo mes vamos a estar solicitando el nombramiento de los fiscales supremos que estan faltando”, anunció.

Tomás Galvez fue ratificado en su cargo

Durante la misma conversación pública, el fiscal de la Nación ofreció detalles de cómo se produjo su elección para el puesto que ocupa. El funcionario relató que la votación interna se realizó frente a la postulación de Juan Villena y que el resultado fue ajustado.

El titular del Ministerio Público describió que la definición se dio en una elección interna entre fiscales supremos. En ese contexto, señaló que obtuvo la mayoría de votos en una correlación específica dentro de la Junta de Fiscales Supremos. Gálvez afirmó que fue elegido fiscal de la Nación por un resultado de tres votos a dos frente a Juan Villena.

El pasado 23 de marzo la Junta de Fiscales Supremos acordó elegir al fiscal supremo titular Tomás Aladino Gálvez Villegas, como fiscal de la nación para el periodo 2026–2029.

En otro momento comentó que recibió el respaldo de dos integrantes de la alta dirección fiscal. Según su versión, ese apoyo fue determinante para el desenlace de la votación interna. El fiscal de la Nación sostuvo que contó con el apoyo de Zoraida Ávalos y Patricia Benavides.

Gálvez también recordó que en el Congreso se encuentran en trámite iniciativas que buscan modificar la estructura de la Fiscalía. Estas propuestas legislativas apuntan a redefinir el número de fiscales supremos que integran la máxima instancia del Ministerio Público.

Sobre este punto, el fiscal de la Nación señaló que tales proyectos podrían incidir en la organización superior del ente. Además, mencionó que el debate parlamentario incluye la posibilidad de ampliar el total de plazas de fiscales supremos para atender mayores necesidades institucionales.