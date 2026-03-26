El fiscal de la nación Tomás Aladino Gálvez anunció su renuncia al Colegio de Abogados de Lima (CAL) tras el rechazo de su designación por este gremio, que tiene como decana a su predecesora Delia Espinoza.

“Conociendo a Delia, que se caracteriza por actos vehementes y a veces malintencionados, no queda otra que renunciar al CAL y colegiarse en otro colegio”, respondió a Canal N.

Sin embargo, el sistema de búsqueda de agremiados del CAL muestra a Gálvez con colegiatura 14668 en estado habilitado, lo que evidencia que aún no ha formalizado su salida.

No obstante, mantiene una segunda colegiatura activa en el Colegio de Abogados del Callao con el número 12352, que vencería este mes.

Tildó de “resentida” a Espinoza

Tomás Gálvez se pronunció sobre las declaraciones de Delia Espinoza respecto a su reciente designación como fiscal de la Nación, señalando que sus críticas responderían a un “resentimiento” por parte de la extitular del Ministerio Público.

Gálvez destacó su trayectoria como académico y que conoce “a plenitud” la función fiscal, y señaló que en muchos lugares lo reconocen por su “profesionalismo”. Por ello, consideró que no tiene sentido que Delia Espinoza lo critique, a quien calificó de “resentida”.