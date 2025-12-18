El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, adelantó que la decisión sobre la desactivación de los equipos especiales se tomará antes de Navidad o a más tardar en enero.

El interés por desactivar los equipos especiales ya había sido anunciado por Gálvez en reiteradas oportunidades.

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, en "Siempre a las ocho con Milagros Leiva". (fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)

DETALLES

En declaraciones con el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” de El Comercio, el máximo representante del Ministerio Público dio información sobre el tiempo en que se adoptará dicha medida.

“En este momento ya se dio el primer paso, pero mañana (hoy) o pasado mañana (el viernes) me reúno con los nuevos coordinadores y ahí también vamos a ver en qué momento tomamos una decisión sobre los equipos especiales que va a ser pronto, a más tardar la primera semana de enero”, indicó.

Sin embargo, Tomás Gálvez no descartó que el proceso se acelere, es decir, la disolución “podría concretarse incluso antes de Navidad de este año”.

Consultado por si esta sería la última Navidad de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez como integrantes del Equipo Especial Lava Jato, Tomás Gálvez respondió: “De repente no lo pasan. Si llegamos a la conclusión que de una vez lo hagamos, lo hacemos antes de Navidad”.

Cabe precisar que entre los equipos especiales están el Equipo Especial para el Caso Lava Jato, el equipo Cuellos Blancos del Puerto, el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), entre otros, grupos que tuvieron en sus manos casos emblemáticos.

En otro momento, descartó que las investigaciones en curso puedan verse afectadas, sino por el contrario, estas serán optimizadas.

“Eficcop, al igual que Lava Jato y otros equipos especiales se absorben dentro de la especialidad. Los casos, si es que corresponde, se lo llevan los mismos fiscales, si no se asignarán a otros”, afirmó.