El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas fue elegido como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029, tras una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos realizada este lunes.

La elección se llevó a cabo luego de una votación ajustada en la que Gálvez se impuso con tres votos frente a Juan Carlos Villena (dos votos), quien también era candidato y había ejercido el cargo de manera interina en el pasado.

En la deliberación participaron los fiscales supremos Patricia Benavides, Zoraida Ávalos, Luis Arce, Juan Carlos Villena y el propio Gálvez, quien venía desempeñándose como fiscal de la Nación interino tras la salida de Delia Espinoza.

Con este nombramiento, Tomás Gálvez asumirá la titularidad del Ministerio Público para los próximos tres años, en un contexto marcado por cambios recientes en la conducción de la institución.