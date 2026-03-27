El magistrado Tomás Aladino Gálvez Villegas juró este viernes como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029, en una ceremonia solemne realizada desde las 11:00 a. m. en la sede institucional del Ministerio Público del Perú.

La designación del nuevo titular de la Fiscalía de la Nación se concretó luego de su elección oficial por parte de la Junta de Fiscales Supremos (JFS), realizada la mañana del lunes 23 de marzo.

El cargo contempla un periodo de gestión de tres años, con la posibilidad de reelección por un periodo adicional.

Continuidad tras asumir el cargo de manera interina

Antes de su juramentación oficial, Tomás Gálvez Villegas ya venía desempeñándose como fiscal de la Nación de forma interina desde septiembre de 2025.

Esta situación se produjo tras la suspensión impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la exfiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela.

La elección formal del titular del Ministerio Público se concretó luego de que la JNJ ratificara la medida disciplinaria contra la magistrada, quien además fue inhabilitada por el Congreso de la República del Perú para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años, desde diciembre del año pasado.

Elección se definió por votación ajustada

De acuerdo con la Ley N.º 26288, la elección del fiscal de la Nación se realizó con la Junta de Fiscales Supremos en pleno, registrándose una votación de tres votos a favor y dos en contra.

A favor de la designación votaron:

Tomás Aladino Gálvez Villegas

Patricia Benavides Vargas

Zoraida Ávalos Rivera

Mientras que en contra se pronunciaron:

Luis Arce Córdova

Juan Carlos Villena Campana

El nombramiento fue oficializado mediante la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N.º 012-2026-MP-FN-JFS, publicada el martes 24 de marzo en el diario oficial Diario Oficial El Peruano.

Críticas desde el Colegio de Abogados de Lima

Tras su designación, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó cuestionamientos respecto al proceso.

La institución sostuvo que la elección constituye un acto que, según su pronunciamiento, “colisiona con la defensa de la legalidad”, lo que evidencia el debate generado en torno a la designación del nuevo titular del Ministerio Público.