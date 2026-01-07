El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, negó este martes 6 de enero, que la desactivación de los equipos especiales Lava Jato, Eficcop y Cuellos Blancos responda a una “venganza” y descartó, además, que mantenga alguna investigación en curso.

“Ellos (los fiscales Lava Jato) nunca me han investigado a mi porque yo era fiscal supremo y ellos provinciales. Yo no tengo ninguna investigación en el equipo Cuellos Blancos. Mi caso se archivó en el 2021 porque se determinó que no había ningún elemento de convicción para sostener las acusaciones”, señaló durante una conferencia de prensa.

Gálvez afirmó que, tras la desactivación del equipo especial Lava Jato, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez retornarán a sus fiscalías de origen, y además expresó cuestionamientos sobre la forma en que venía operando dicho grupo.

“Lamentablemente, no ha habido un control ahí. El equipo Lava Jato era prácticamente una fiscalía autónoma, no había jefes, un fiscal superior, supremo, ellos eran autónomos. Entonces así ya no será, será un trabajo con determinados controles y así trabajarán bien”, agregó.

El titular del Ministerio Público precisó en conferencia de prensa que el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), creado en 2023, no ha sido disuelto, sino que ha sido incorporado al sistema especializado del Ministerio Público junto con todos sus miembros.

“Lo que se han disuelto son los equipos, como un coordinador, como una especialidad aparte. Eso se ha disuelto porque se han incorporado a las especialidades generales, en este caso a las especialidades de derechos humanos y contra el terrorismo, pero las fiscalías están ahí”, sostuvo.

Además, Tomás Gálvez advirtió que el Ministerio Público se encuentra sobresaturado de investigaciones contra aforados, es decir, altos funcionarios, y afirmó que la institución requiere una reforma mediante la nueva ley orgánica del Ministerio Público.

“La Fiscalía está sobresaturada de investigaciones. El despacho de la Fiscalía de la Nación, en este momento, digamos el 70 % del tiempo, lo utiliza en investigaciones fiscales a aforados, que es competencia de la Fiscalía de la Nación, el resto (de casos) es competencia de otras fiscalías”, manifestó.