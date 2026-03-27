El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, cuestionó las propuestas de reforma del Ministerio Público impulsadas por algunos sectores políticos, al considerar que carecen de precisión y sustento técnico.

Según indicó, muchas de estas iniciativas no especifican qué aspectos concretos deberían modificarse dentro de la institución.

Tomás Gálvez sostuvo que existe desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema de justicia al momento de plantear cambios, y criticó que las propuestas respondan más a intereses políticos que a un análisis especializado.

En ese sentido, afirmó que ya se cuenta con un proyecto de reforma elaborado por fiscales, colegios de abogados y expertos del sector, el cual recoge aportes técnicos previamente desarrollados.

Asimismo, el titular del Ministerio Público señaló que, en un contexto de deslegitimación institucional, algunas propuestas buscan cuestionar a la entidad con fines políticos, sin detallar mecanismos claros de implementación.

En otro momento, Gálvez advirtió sobre problemas estructurales dentro de la institución, especialmente en el área de Medicina Legal.

Indicó que existe un déficit crítico de peritos -de 100 requeridos solo hay 5-, lo que ha generado un retraso de entre 4 mil y 5 mil peritajes, afectando el avance de las investigaciones fiscales.