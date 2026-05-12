El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se pronunció durante una conferencia de prensa, sobre la acusación fiscal que enfrenta el candidato presidencial Roberto Sánchez, para quien el Ministerio Público solicita 5 años y 4 meses de prisión, además de su inhabilitación.

Como se recuerda, Sánchez es investigado por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, a raíz de informes financieros presentados por su partido ante la ONPE en 2020 y 2021.

Sobre ello, Gálvez indicó que el proceso “sigue su curso, sin ningún inconveniente”, ya que “mientras esté en trámite”, Sánchez “está siempre beneficiado por la presunción de inocencia”. Sin embargo, advirtió que una eventual inhabilitación podría generar complicaciones en su candidatura o incluso en una posible juramentación como presidente de la República.

“Él hace su vida normal, sigue como candidato, sigue su actividad política sin ningún problema. Ahora, si concluyera el juicio y lo condenan, ahí sí ya es otra cosa, porque si lo condenan a inhabilitación podría tener problemas para participar en la segunda vuelta o, en todo caso, para juramentar. Si lo condenaran, cosa que no sabemos, porque los detalles desconocemos; pero si no, lo absuelven y no hay problema, él sigue trabajando igual”, señaló.

Además, señaló que, en caso de que Roberto Sánchez resulte elegido presidente de la República, el proceso en su contra quedaría suspendido.

“Si él ganara, habría todavía un espacio [de tiempo] ahí una vez que juramenta, pero podríamos decir que si ya saliera elegido se paralizaría la investigación, ciertamente”, resaltó.

En otro momento, Tomás Gálvez precisó que las investigaciones contra autoridades electorales no son competencia del fiscal de la Nación, sino de las fiscalías provinciales.

“Nosotros participamos ante la posibilidad, la presunción o la existencia de un indicio que nos lleve a presumir la comisión de un delito, y estamos investigando al respecto, tenemos varias carpetas, inclusive tenemos un fiscal que está dedicado a exclusividad sobre los casos producidos en Lima, pero para los casos de provincias [los] están conociendo diversos fiscales determinados ya por la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de cada distrito fiscal. Eso está siguiendo conforme a la independencia y la autonomía del propio fiscal”, refirió.

“Recuerden que esto no es competencia del Fiscal de la Nación, porque la prensa ha informado, en muchos casos, equivocadamente, diciendo ‘qué hace el Fiscal de la Nación que no resuelve, que no dispone la detención de Corvetto, etc.’ Esto no es competencia de la Fiscalía de la Nación, sino de la fiscalía provincial. Ahí hay que hacer las precisiones para evitar confundir a la ciudadanía”, enfatizó.

En ese sentido, Gálvez remarcó que “cualquier decisión respecto a los resultados electorales es competencia exclusiva y excluyente del JNE”.

“El problema en la justicia electoral que tenemos en este momento, en los resultados del proceso electoral, eso es de competencia exclusiva y excluyente del JNE y demás entidades vinculadas a la justicia electoral”, sostuvo.