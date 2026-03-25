Tomás Gálvez se pronunció sobre las declaraciones de Delia Espinoza respecto a su reciente designación como fiscal de la Nación, señalando que sus críticas responderían a un “resentimiento” por parte de la extitular del Ministerio Público.

Gálvez no dudó en destacar su trayectoria como académico, afirmando que también conoce “a plenitud” la función fiscal, y señaló que en muchos lugares lo reconocen por su “profesionalismo”. Por ello, consideró que no tiene sentido que Delia Espinoza lo critique, a quien calificó de “resentida”.

En ese sentido, recordó que Espinoza fue destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de su cargo como fiscal suprema del Ministerio Público, tras haber desatendido la resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema titular.

Sobre ello, Gálvez señaló que Espinoza mantiene un tipo de “resentimiento”, por lo que no responderá a sus críticas sobre su reciente designación en el Ministerio Público. Cabe recordar que Espinoza afirmó que la elección de Gálvez como fiscal de la Nación fue “inconstitucional”.

“Delia Espinoza acaba de ser destituida por funciones contrarias al Ministerio Público y a la administración de justicia (...) Ella ha dejado de ser fiscal de la Nación, entonces obviamente ella está absolutamente resentida y ella no es tan ecuánime que digamos, más el resentimiento, en esas condiciones ya puede hablar cualquier cosa, ya ni vale la pena responderle”, declaró a Exitosa.

Según el fiscal de la Nación, durante su gestión se buscará modificar el Código Procesal Penal, la Ley de Extinción de Dominio y otras normas, con el objetivo de “compatibilizar” la nueva Ley Orgánica. “Espero que se apruebe, tengo la esperanza y el convencimiento”, afirmó Gálvez.