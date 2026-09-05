El presidente del Senado, Miguel Torres, minimizó la incongruencia detectada en la declaración jurada del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, sobre la participación de su padre en el directorio de la minera Paltarumi.

“La participación en un directorio no genera una relación laboral”, aseguró Torres.

Luego, consideró que se trata de información pública y señaló que corresponde realizar las consultas respectivas al titular del Mindef.

El pronunciamiento se produce luego de que se conociera que Rafael Belaúnde Aubry integra el directorio de Paltarumi desde mayo de 2026, mientras que su hijo consignó en su declaración jurada que su padre “no labora”.

Torres también respaldó al ministro Marco Vinelli y destacó su colaboración con la justicia ante el pedido fiscal de cuatro años de prisión por presunta colusión. “Lo animamos a que continúe colaborando con ella”, dijo.