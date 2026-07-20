Un reportaje de Cuarto Poder reveló que trabajadores de la Municipalidad de Comas habrían participado en actividades vinculadas a la campaña electoral de la alcaldesa y candidata de Podemos Perú, Mónica Acuña, durante su horario laboral. Los implicados habrían realizado labores como acondicionamiento de locales, traslado de material publicitario y apoyo en eventos políticos, según registros que forman parte de la denuncia.

Entre los casos señalados figura el de Víctor Castro Rosales, trabajador contratado para funciones en el Centro Cívico de Comas, quien fue registrado realizando trabajos de pintura en un local partidario. Las imágenes muestran al empleado municipal utilizando pintura azul, color asociado a la agrupación política de la autoridad edil.

Trabajadores de distintas áreas aparecen en actividades políticas

Otro de los involucrados es Raúl Vargas Mego, chofer del área de Seguridad Ciudadana, quien habría participado en la coordinación de la instalación de un evento proselitista realizado en la avenida Belaunde. Según la denuncia, durante esa actividad no habría cumplido labores relacionadas con el patrullaje asignado a su puesto.

El caso también alcanza a Alex Ninahuanca, conductor del programa OMAPED destinado a la atención de personas con discapacidad y apoyo al adulto mayor. El trabajador habría utilizado un vehículo municipal para trasladar material publicitario con imágenes de Mónica Acuña y supervisar la colocación de pancartas.

Además, Juan Carlos Muñoz, promotor de educación y deporte de la comuna, fue señalado por participar como músico en la banda que acompañó la celebración del cumpleaños número 50 de la alcaldesa. El evento se realizó en el estadio Musga de Trapiche y contó con la presencia de invitados vinculados a la política local.

Fuente: Cuarto Poder.





¿Qué infracciones se estarían cometiendo?

El especialista en derecho electoral José Villalobos explicó que el uso de trabajadores, bienes o infraestructura pública para favorecer actividades partidarias puede vulnerar las normas de neutralidad electoral. Asimismo, indicó que este tipo de hechos podría generar consecuencias administrativas e incluso una investigación por el presunto delito de peculado.

Las actividades cuestionadas también contaron con la presencia del exalcalde de Comas Miguel Saldaña, quien se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos. Según la denuncia, Saldaña habría participado en la coordinación logística del evento donde estuvieron agrupaciones musicales y el regidor Toño Centella.

La denuncia también señala que se colocó propaganda electoral en postes del distrito, pese a que existe una ordenanza municipal que regula este tipo de acciones. Frente a los cuestionamientos, Mónica Acuña afirmó que los trabajos correspondían a una promotora privada, aunque indicó no recordar el nombre de la empresa encargada.

Respecto a sus actividades como candidata, la alcaldesa solicitó una licencia por motivos personales entre el 12 y el 19 de julio en un horario comprendido entre las 6:00 p. m. y 11:00 p. m. Sin embargo, según la denuncia, habría participado en mítines e inauguraciones de locales políticos fuera de ese periodo mientras continuaba ejerciendo funciones municipales.