El Congreso de la República desembolsó S/ 130,854 entre noviembre y febrero para pagar los sueldos de seis trabajadores del despacho del sentenciado excongresista Guillermo Bermejo, quienes en ese mismo periodo participaron en actividades proselitistas a favor del candidato presidencial Ronald Atencio Sotomayor del partido Venceremos. Un reportaje de Cuarto Poder emitido este domingo documentó las ausencias de al menos dos de esos trabajadores en días laborables, sin que el Congreso registrara descuentos ni licencias formales que las justificaran.

Según el dominical, el pasado 9 de febrero, en pleno horario de trabajo parlamentario, Miguel Huaranga, técnico del despacho de Bermejo y candidato al Senado por Venceremos, participó en una actividad política en el distrito de Ate, en Huaycán. Sin embargo, el Congreso no registra licencia formal solicitada para esa fecha, y Huaranga cobró ese mes sin descuento alguno.

Al ser consultado por el programa sobre su ausencia ese día, Huaranga señaló que la norma permite solicitar licencias hasta el 11 de febrero. No obstante, tampoco se encontraba bajo este tipo de permiso.

“Bueno, entonces se habrá pedido licencia, a veces se pide la licencia, se pide el permiso correspondiente. Nosotros cuando vamos a hacer proselitismo en el día particular pedimos permiso, licencia, pedimos”, sostuvo, sin precisar si ese permiso fue efectivamente aprobado ni por qué no se reflejó en un descuento salarial.”, respondió.

Las ausencias de Huaranga no solo figuran en febrero, en registros del 6 de octubre de 2025 también participaba en actividades políticas durante días laborables, antes incluso de que Bermejo fuera sentenciado. En diciembre el patrón se repitió cuando apareció en la presentación del plan de gobierno de la coalición Venceremos, un viernes 19 de diciembre desde las 11 de la mañana. En ninguno de esos meses se registraron descuentos en su remuneraciónn, es decir continuó cobrando su sueldo con regularidad.

Otro asesor viajó a Cajamarca

Huaranga no es el único funcionario cuestionado, otro de los aliados del partido Venceremos es Luis Trinidad, asesor parlamentario del despacho de Bermejo y candidato a la Cámara de Diputados del mismo partido. Trinidad viajó en dos ocasiones a Cajamarca en días laborables durante diciembre de 2025, donde se presentó públicamente como candidato y participó en actividades proselitistas. Además, admitió que parte de su labor como asesor incluía la defensa legal de Bermejo, quien cumple condena por afiliación al terrorismo, usando para ello los recursos que le paga el Congreso.

Aunque el trabajador afirmó haber solicitado licencia sin goce de haber en diciembre y haber renunciado en enero, los registros de pagos del Congreso muestran que en enero recibió exactamente la misma cifra que en meses anteriores.

Un despacho que sigue funcionando sin congresista

Como se recuerda, el 24 de octubre de 2025, Guillermo Bermejo fue sentenciado a 15 años de prisión por afiliación al terrorismo. Pese a ello, el Congreso mantiene activo su despacho y continúa pagando mensualmente S/ 35,320 para cubrir los sueldos de seis trabajadores que él mismo contrató antes de ingresar a prisión.

Entre esos seis trabajadores figuran un asesor candidato a la Cámara de Diputados, un técnico que aspira al Senado, una asistente que busca una curul de diputada, además de un auxiliar, un coordinador y otro técnico. El monto total desembolsado por el Congreso entre noviembre y febrero asciende a S/ 130,854.88, sin que se registren descuentos por las ausencias vinculadas a actividades políticas durante ese periodo.

El especialista en temas electorales José Tello advirtió que las conductas documentadas en el reportaje podrían ser materia de una investigación en el ámbito penal. Según Tello, el tipo legal que podría aplicarse a este caso a partir de lo que revelan los hechos.

“Lo que podemos ver, incluso en el ámbito penal, es que se tiene que dar una investigación para ver si hay posiblemente la comisión del delito de peculado de uso, que es el hecho, por ejemplo, de emplear, en este caso, el recurso humano, no para las actividades de la entidad, sino para actividades personales y que deberían estar en la función pública”, señaló.

Esta nueva denuncia marca distancia con el discurso público que sostiene Venceremos y su candidato presidencial Ronald Atencio Sotomayor, quienes han construido su plataforma electoral sobre la promesa de acabar con los privilegios del Estado y poner los recursos públicos al servicio de la ciudadanía. Los hechos registrados muestran que trabajadores vinculados a esa misma organización política utilizaron sus cargos en el Congreso, y los sueldos que estos generan, para impulsar la campaña del partido al que pertenecen.