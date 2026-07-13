Con el cambio de mando cada vez más cerca, la transferencia de poder entre el saliente gobierno de José María Balcázar y el entrante de Keiko Fujimori se mueve a marchas forzadas. Faltando menos de tres semanas para que la mandataria electa asuma el cargo, las 19 comisiones encargadas de revisar cada sector del Estado recién empezaron a recibir información correspondiente.

Según el dominical de Punto Final, esto comprende un cronograma ajustado aún más por la tardanza en oficializar los resultados de las Elecciones Generales 2026.

Quien lidera esta tarea es Marco Antonio Vinelli Ruiz, designado por Fujimori como jefe del equipo de transferencia, pese a que actualmente enfrenta un proceso de indemnización iniciado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por presuntas irregularidades cometidas cuando dirigió Agro Rural, entre 2015 y 2016.

Ante los cuestionamientos, la propia presidenta electa salió a respaldarlo públicamente, asegurando que se trata de un profesional idóneo y honesto.

El intercambio de información se hace en reuniones cara a cara entre ambos equipos, aunque todo queda registrado en un sistema virtual que administra la Contraloría, donde se sube la data sobre presupuesto, gasto, recursos humanos y rendición de cuentas de cada sector.

Un detalle particular: cada ministro solo está obligado a entregar información de su propia gestión, lo que deja casos curiosos como el de Flavio Cruz (ministro de Trabajo), quien entregará información de los 18 días que permanecerá en el cargo antes del cambio de gobierno.

POCO TIEMPO, MUCHAS TAREAS PENDIENTES

El principal problema es la falta de tiempo. Recién la semana pasada arrancó la capacitación a las comisiones, y varias de ellas ni siquiera llevan más de unos días de instaladas. Si bien Fujimori mencionó que busca tener un diagnóstico completo del aparato estatal, lo cierto es que la información recibida hasta ahora es apenas el punto de partida.

Como se conoce, cada comisión tendrá que revisar en qué situación están los proyectos, detectar los principales problemas y trazar las prioridades con las que arrancará el nuevo gobierno.

Sumado a ello, todo esto ocurre cuando el próximo gobierno ya se alista para lidiar con situaciones urgentes como la inseguridad ciudadana, un eventual fenómeno de El Niño de gran magnitud y la crisis que atraviesa el sistema de salud. Al respecto, Keiko Fujimori no descarta usar decretos de urgencia para adelantarse a los riesgos climáticos, mientras que distintas autoridades y dirigentes políticos ya se han acercado a plantearle sobre estos temas durante las reuniones sostenidas hasta el momento.

En simultáneo, sigue en marcha la negociación para armar el primer gabinete ministerial. Entre los nombres que circulan destacan Marco Vinelli para Agricultura, Elmer Cuba para Economía, Carlos Espá para Relaciones Exteriores, Marco Miyashiro para Interior y José Antonio Chang para Educación.

Cabe mencionar que el proceso de transferencia seguirá hasta el 28 de julio y terminará formalmente el 13 de agosto con la entrega del informe final, que servirá como punto de partida para el nuevo gobierno.