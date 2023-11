Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por 5,251 ciudadanos contra la Ley 30906, que prohíbe la reelección inmediata de congresistas. La demanda alegaba que esta ley contravenía artículos clave de la Constitución Política y surgía en el contexto de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

En su sentencia (Exp. N° 00001-2023-PI/TC), el TC afirmó que limitar la reelección parlamentaria no es inconstitucional. Subrayaron que esta medida no viola el derecho constitucional de participación política, ni afecta el derecho a elegir y ser elegido. Además, destacaron que no infringe los principios de la democracia constitucional ni del derecho a vivir en democracia.

El principio y derecho a la democracia se reconoce explícitamente y se vincula con la elección de parlamentarios. El TC enfatizó que, aunque existen límites al derecho a elegir y ser elegido, no hay un derecho explícito a ser reelegido en el orden constitucional material.

Los magistrados sostuvieron que la prohibición de la reelección inmediata es una opción normativa válida del Congreso y se mantiene dentro de los límites constitucionalmente aceptables.

En la sentencia, se argumenta que la ausencia de restricciones a la reelección parlamentaria en constituciones anteriores no impide su revisión, como ha sucedido objetivamente. Se destaca que la reelección parlamentaria no es parte de los principios nucleares del orden constitucional exentos de reformas.

El TC subrayó que eliminar la reelección inmediata no implica forzar a un congresista a renunciar, ya que su mandato corresponde a un único periodo de cinco años. Por ende, la eliminación de la reelección inmediata no obliga al congresista a dejar su cargo, dado que ya ha cumplido su mandato y no ha sido elegido para uno nuevo.