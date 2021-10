¿Usted está de acuerdo con el aborto? ¿Cuál es su opinión sobre el matrimonio civil igualitario? ¿Cree usted que existe imparcialidad en el país respecto a los medios de comunicación? Estas fueron algunas de las preguntas que hicieron los congresistas a los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) en el proceso fallido de junio pasado.

Por ello, tras la aprobación del nuevo reglamento para el proceso (ver infografía) de elección de magistrados, Correo consultó con dos expresidentes del TC para conocer sus puntos de vista al respecto. La entrevista personal tendrá un peso de 40 puntos y se requerirá de 30 puntos para pasar de fase.

a favor. El extribuno Ernesto Álvarez Miranda se mostró de acuerdo con las preguntas planteadas pues el TC encarna y representa a las distintas corrientes ideológica que hay en el país, por tanto, los magistrados no pueden ser personas apolíticas ni escépticas de los puntos de vista que corresponden a las grandes visiones sociológicas, políticas e ideológicas que la gente tiene.

“(Los congresistas) tienen que hacer preguntas de carácter político, porque lo que se quiere es un TC moderado y equilibrado que represente a las principales corrientes ideológicas que existen en el país”, sostuvo.

EN CONTRA

Sin embargo, el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma consideró que la parte de la entrevista personal tiene un serio problema, pues quienes evalúan no son abogados.

“Esa entrevista, por lo general, es natural que derive en preguntas que estén vinculadas sobre sus opciones ideológicas o temas axiológicos cuya respuesta puede ser incorrecta o correcta”, sostuvo.

El jurista advirtió que esto puede generar determinada simpatía o antipatía por el contenido de la respuesta.

“Esas preguntas (deben evitarse). No hay una verdad objetiva con eso. No hay una regla objetiva para determinar la respuesta correcta. Si yo respondo que estoy a favor o en contra del aborto, sé que no voy a contar con el apoyo de algunos miembros de la comisión”, aseveró.

