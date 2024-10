Luego que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda competencial que presentó el Congreso contra el Poder Judicial por haber emitido fallos a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el integrante de ese organismo Gustavo Gutiérrez Ticse cuestionó dicha votación.

El miembro del TC aseguró en Canal N que no hubo quorum para votar la demanda competencial del Parlamento por los fallos judiciales a favor de la JNJ.

Gustavo Gutiérrez refirió que en la sesión de este viernes 18 de octubre luego que el ponente Hernández Chávez abandonó la sala por un impase , tanto él como su compañero Francisco Morales Saravia hicieron lo mismo.

Indicó que cuando se retomó la sesión a las 2 de la tarde, no había quorum para votar. “Ellos votan sin quorum, pues al no estar tres magistrados, ya no hay quorum”, señaló.

“En la lógica del comunicado de estos señores, así hubiera habido votación, si se retiran tres, ya no hay quorum, ya no procede. Y eso es grave, porque eso significa una infracción a la Constitución”, agregó.

Rechazan demanda competencial

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda competencial que presentó el Congreso contra el Poder Judicial. La demanda no logró obtener los cinco votos que establece aún el Nuevo Código de Procesos Constitucionales.

Como se sabe, el aprobó el último jueves en segunda votación modificar el Nuevo Código de Procesos Constitucionales, que disminuye de cinco a cuatro los votos como requisitos para que se declare fundada una demanda competencial. Empero, primero la iniciativa debe ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación si no es observada, por lo que actualmente la norma aún no rige.

A través de un un comunicado, el Tribunal Constitucional informó que tras el inicio de la deliberación con siete magistrados, se realizó un prolongado debate de más de dos horas, donde cada uno expresó su postura. La posición mayoritaria resultó contraria a la ponencia, que proponía declarar fundada en parte la demanda.

En el documento, el TC señaló que los magistrados Morales Saravia y Gutiérrez Ticse abandonaron la sesión, sin que la presidenta Luz Pacheco levantara la misma.

TE PUEDE INTERESAR: