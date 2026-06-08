El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de las Elecciones Generales 2026 emitió este domingo su pronunciamiento, en el que instó a los partidos políticos, Juntos por el Perú y Fuerza Popular, y a la ciudadanía a actuar con responsabilidad democrática y aguardar los resultados oficiales.

El organismo, presidido por Mariela Noles Cotito, tomó conocimiento de las incidencias registradas durante la jornada, como las intervenciones de presuntos personeros que habrían intentado alterar o viciar cédulas de votación, y actos de miembros de mesa contrarios a sus funciones.

Pese a ello, el Tribunal valoró la respuesta de las autoridades y saludó las acciones tomadas por los representantes del sistema electoral y de la administración de justicia, “por las cuales se garantizó que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto”, señala el documento.

Por otro lado, el organismo instó a las autoridades competentes a continuar con las investigaciones hasta esclarecer todos los hechos que pudieran haber afectado la jornada electoral.

Asimismo, recordó que todas las actas de sufragio deben procesarse conforme a ley y podrán ser visualizadas en el portal web oficial de la ONPE.