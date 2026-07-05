La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una llamada telefónica con el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, quien la felicitó por su reciente triunfo electoral en las Elecciones Generales 2026. La lideresa de Fuerza Popular fue proclamada ganadora tras un ajustado resultado en la segunda vuelta.

Durante la conversación, el mandatario uruguayo destacó el largo camino recorrido por Fujimori hasta llegar a la presidencia. "Felicitaciones por el triunfo, por tu perseverancia, que es ejemplar“.

Además, Yamandú Orsi indicó que está dispuesto a brindar el apoyo tanto a Keiko como a su equipo para mantener esa fuerza que los une como países.

Por su parte, la presidenta electa peruana agradeció el gesto y remarcó su intención de fortalecer los lazos bilaterales. "Para mí será un gran gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad e intercambio comercial entre Uruguay y Perú“, respondió Fujimori.

El presidente uruguayo también aprovechó la llamada para resaltar el potencial de cooperación entre ambas naciones, en particular en el ámbito agrícola. “Con gusto estaremos para aprender mucho de todos. A su vez, es envidiable el tema de la producción agrícola de ustedes. Por suerte, tenemos mucho intercambio. Toda la fuerza ahí y de verdad te deseo lo mejor”, señaló Orsi.

Cabe mencionar que este saludo del mandatario de Uruguay se suma al de otros jefes de Estado, tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa.