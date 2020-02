Ulises Humala, excandidato presidencial: “El reproche hacia Ollanta es que no indultó a Antauro”

Ulises Humala Tasso no perdona que su hermano Ollanta Humala dejase en prisión a Antauro. Confesó a Correo que su familia aún le reprocha al expresidente el ser desleal con el “precursor” del Partido Nacionalista y con su estirpe. Anunció que apoyará al líder etnocacerista en las elecciones presidenciales del 2021 y no descarta que sea su vicepresidente.

En junio del 2016 adelantó que su hermano Ollanta Humala terminaría sentado en los tribunales. Este año se iniciaría el juicio oral y saldría la primera sentencia por recibir fondos ilegales en su campaña... Bueno, yo dije eso porque lo que veía era que todos los presidentes terminaban acusados, y pensaba que él terminaría igual.

¿Piensa que saldrá librado de las investigaciones? Sí. Hay una interpretación jalada de los pelos de los fiscales, porque también tendrían que acusar a Lourdes Flores, Pedro Pablo Kuczynski y ahora a Luis Castañeda Lossio por recibir aportes.

¿Por qué cree que saldrá librado? Creo que si va a los tribunales internacionales será absuelto, porque los aportes de campañas no eran ilícitos en el 2006, 2011, ni en el 2016.

Antes tuvo duros calificativos contra su hermano Ollanta. ¿Hubo alguna razón específica? Desde el punto de vista de la familia, el reproche que le hacemos a Ollanta es que no indultó a su hermano. Desde el punto de vista político, no supo ser leal con el precursor de su candidatura, que fue el mayor Antauro.

¿Es cierto que ayudó a su candidatura? Sí. Él publicó el semanario Ollanta durante cinco años y gracias a eso el expresidente se hizo conocido. (Él) no supo ser leal a Antauro, quien hizo todo el trabajo duro.

¿Por qué no lo indultó? En la familia, Ollanta decía que como presidente de la República no lo podía indultar porque arrastraría problemas.

Antauro obtuvo escaños, algunos más radicales que otros... Sí, la mitad corresponden a etnocaceristas y a algunos excombatientes del “Andahuaylazo”, que incluso purgaron varios años de prisión.

Una de las propuestas es la pena de muerte para los funcionarios que han cometido actos de corrupción. ¿No es un exceso? Sí, y es complicado hacerlo porque significa retirarnos de convenios internacionales.

¿Considera aceptable que desde el Congreso se maniobre la salida de Antauro Humala por amnistía? Él debe ser amnistiado porque está sufriendo un exceso de carcelería. Debió ser condenado como máximo a 10 años, en este caso por el delito político de sedición.

¿Piensa que los partidos políticos avalarán esta amnistía? No, está Acción Popular y no lo veo haciendo eso. Quizá el Frepap sí.

¿Apoyará a su hermano Antauro en su eventual candidatura presidencial al 2021? Sí. Sin embargo, si no hay una amnistía el no podrá postular, puesto que está condenado hasta el 2024. Mi padre, con seguridad, también lo hará.

¿Tiene deseos de ser su primer vicepresidente? No, pero habría que discutir los términos. No descarto (serlo) porque primero es mi hermano y considero que en estos momentos es el político más coherente que hay en el Perú, no se le puede reprochar nada.