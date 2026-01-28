No le quedó de otra. El Ministerio de Energía y Minas, a cargo de Luis Enrique Bravo De La Cruz, tuvo que rechazar la petición que presentó Zhihua Yang, amigo del presidente José Jerí, para postergar el inicio de operaciones de una concesión a cargo de su empresa Hidroeléctrica América S.A.C.

La denegatoria se da luego de que Punto Final revelara que el empresario chino se reunió con el mandatario Jerí en su local el 26 de diciembre, solo tres días después de presentar la solicitud.

América S.A.C. obtuvo en el 2023 una concesión para instalar una central hidroeléctrica en el río Pachachaca, en Abancay. Debía invertir $24 millones e iniciar operaciones el 1 de mayo de 2026, pero pidió hacerlo el 15 de junio de 2029.

DETALLES

De acuerdo con un documento al que accedió Correo, el Ministerio de Energía y Minas le envió un oficio al empresario Zhihua Yang ayer por la tarde.

Como se recuerda, el “Tío Johnny” le pidió al Minem que se pueda prorrogar el plazo de ejecución del proyecto de la hidroeléctrica, la renovación de la carta fianza, pero también pidió una reunión.

Sin embargo, en el documento firmado por Cristóbal Munguia Chipana, director general de la Dirección General de Electricidad, se le informó al empresario chino que a través de un informe, se determinó que su solicitud “no resulta viable”.

El Gobierno de José Jerí no tuvo otra alternativa más que rechazar el pedido, pues el presidente omitió contar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que existía una petición de su amigo, pedido que su gestión debía resolver.