El pleno del Tribunal Constitucional (TC) evaluará hoy anular una orden de prisión preventiva de 24 meses contra el prófugo Vladimir Cerrón.

El inubicable candidato a la presidencia, por el partido político Perú Libre, enfrenta una investigación por presunta organización criminal y lavado de activos. Un caso derivado del proceso que enfrenta por “Los Dinámicos del Centro”.

EN SUSPENSO

La audiencia se iniciará a las 9:30 a.m. La defensa de Cerrón, ejercida por el abogado Humberto Abanto, presentó un hábeas corpus contra los jueces de la Tercera Sala Penal de Apelaciones (Corte de Lima) que confirmó la prisión preventiva.

La prisión preventiva le fue impuesta al perulibrista luego que este no cumpliera con las reglas de conducta, de una comparecencia con restricciones, del caso antes citado. Cerrón Rojas dejó de apersonarse a la sede judicial para su control biométrico luego que fuese condenado por el Caso “Aeródromo Wanka”.

Según su defensa, Cerrón no pudo pasar el control biométrico por el caso de lavado de activos debido a la sentencia de 3 años y 6 meses de prisión, dictada el 6 de octubre del 2023, que lo obligó a fugarse, pero que ya fue revocada por el TC.