Con el conteo de votos al 99.487% en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y a pocos días de la proclamación de resultados de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), ya se puede describir a los que peor participación tuvieron en esta primera vuelta.

En detalle

Se trata de 23 aspirantes que quedaron lejos de alcanzar un respaldo significativo en las urnas y no pasaron del 1%.

El candidato que quedó al final de la lista y no logró superar ni los 10 mil votos fue Carlos Jaico (Perú Moderno), con apenas 9.768 (0.06%). El exsecretario general del Despacho Presidencial durante el gobierno de Castillo incluso fue superado por el fallecido candidato Napoleón Becerra (PTE-Perú).

Otros que figuran en este grupo son Enrique Valderrama (APRA), con 0,96%; George Forsyth (Somos Perú), con 0,91%; y José Williams (Avanza País) con 0.19%.

Los tres postularon por agrupaciones con trayectoria en la política peruana. El APRA fue fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1924; Somos Perú nació en 1995 bajo el liderazgo del exalcalde de Lima Alberto Andrade Carmona; y Avanza País fue creado por Pedro Cenas Casamayor en el 2000.

Ninguno de ellos, pese a postular por partidos con trayectoria, pudo superar el 1% de los votos.

Expectativas

Además, aparecen otros candidatos que, por el despliegue de su campaña electoral, parecían perfilados a obtener un mejor resultado en los comicios.

Mario Vizcarra (Perú Primero) recibió el constante apoyo de su hermano, el expresidente Martín Vizcarra -recluido en el penal de Barbadillo desde noviembre de 2025-, pero no logró capitalizar ese respaldo y apenas alcanzó el 0,86% de los votos (143,286).

Por otro lado, aparece Ronald Atencio (Venceremos), exabogado del condenado excongresista Guillermo Bermejo y del expresidente Pedro Castillo. Pese a perfilarse una de las principales cartas de la izquierda tras imponerse en las internas, apenas obtuvo el 0,84% de los votos (139,578).

Otro candidato, también de la izquierda radical, es Vladimir Cerrón (Perú Libre). El exaliado político de Pedro Castillo, prófugo desde el 2023, mantuvo presencia mediante entrevistas virtuales e incluso participó de forma remota en el cierre de campaña. Sin embargo, solo consiguió 99,622 votos (0,60%).

Asimismo, Roberto Chiabra, de la alianza Unidad Nacional (coalición del PPC y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!) tampoco logró un respaldo significativo. El exmilitar centró su campaña en la lucha contra la inseguridad ciudadana; sin embargo, los resultados no lo acompañaron y apenas obtuvo el 0,41% (67,701 votos).