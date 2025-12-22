La alianza electoral Unidad Nacional formalizó este lunes la inscripción de su fórmula presidencial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La plancha está encabezada por Roberto Chiabra León como candidato a la Presidencia de la República, acompañado por Javier Ignacio Bedoya Denegri en la Primera Vicepresidencia y Neldy Roxana Mendoza Flores en la Segunda Vicepresidencia.
La solicitud de inscripción fue presentada por el personero legal de la coalición, Oscar David Aranda Gonzales, a través de la plataforma digital Declara+ del órgano electoral. El trámite se realizó en la mañana del lunes 22 de diciembre, cumpliendo con los procedimientos establecidos por el sistema electoral peruano para las organizaciones políticas participantes.
Según el registro oficial del JNE, los tres integrantes de la fórmula presidencial fueron elegidos previamente en las elecciones primarias internas de Unidad Nacional, celebradas el domingo 7 de diciembre. Este proceso de selección democrática interna permitió a la alianza definir su candidatura presidencial y sus acompañantes para la contienda electoral del próximo año.
JNE exhorta a partidos a no esperar hasta el último momento
El Jurado Nacional de Elecciones continua exhortando a las organizaciones políticas habilitadas a no esperar el último momento para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos. En un comunicado público, el órgano electoral recordó que el plazo para formalizar las fórmulas presidenciales y las listas de candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y representantes ante el Parlamento Andino vence el 23 de diciembre de 2025 a las 23:59:59 horas.
El JNE enfatizó que las solicitudes pueden ser presentadas tanto de manera física como virtual, facilitando el acceso a las organizaciones políticas de todo el país. La autoridad electoral busca garantizar que todos los partidos y alianzas cumplan con los requisitos legales dentro del plazo establecido, evitando inconvenientes de última hora que puedan afectar la participación en los comicios generales.
Con la inscripción de Unidad Nacional, se suma una nueva fórmula presidencial al competitivo escenario electoral del 2026, en el que se elegirá no solo al presidente y vicepresidentes, sino también a los integrantes del Congreso bicameral que reemplazará al actual sistema unicameral.