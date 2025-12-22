La alianza electoral Unidad Nacional formalizó este lunes la inscripción de su fórmula presidencial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La plancha está encabezada por Roberto Chiabra León como candidato a la Presidencia de la República, acompañado por Javier Ignacio Bedoya Denegri en la Primera Vicepresidencia y Neldy Roxana Mendoza Flores en la Segunda Vicepresidencia.​

La solicitud de inscripción fue presentada por el personero legal de la coalición, Oscar David Aranda Gonzales, a través de la plataforma digital Declara+ del órgano electoral. El trámite se realizó en la mañana del lunes 22 de diciembre, cumpliendo con los procedimientos establecidos por el sistema electoral peruano para las organizaciones políticas participantes.​

Según el registro oficial del JNE, los tres integrantes de la fórmula presidencial fueron elegidos previamente en las elecciones primarias internas de Unidad Nacional, celebradas el domingo 7 de diciembre. Este proceso de selección democrática interna permitió a la alianza definir su candidatura presidencial y sus acompañantes para la contienda electoral del próximo año.​

JNE exhorta a partidos a no esperar hasta el último momento

El Jurado Nacional de Elecciones continua exhortando a las organizaciones políticas habilitadas a no esperar el último momento para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos. En un comunicado público, el órgano electoral recordó que el plazo para formalizar las fórmulas presidenciales y las listas de candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y representantes ante el Parlamento Andino vence el 23 de diciembre de 2025 a las 23:59:59 horas.​

El JNE enfatizó que las solicitudes pueden ser presentadas tanto de manera física como virtual, facilitando el acceso a las organizaciones políticas de todo el país. La autoridad electoral busca garantizar que todos los partidos y alianzas cumplan con los requisitos legales dentro del plazo establecido, evitando inconvenientes de última hora que puedan afectar la participación en los comicios generales.​

Con la inscripción de Unidad Nacional, se suma una nueva fórmula presidencial al competitivo escenario electoral del 2026, en el que se elegirá no solo al presidente y vicepresidentes, sino también a los integrantes del Congreso bicameral que reemplazará al actual sistema unicameral.