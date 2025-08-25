El Poder Judicial dispuso que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inscriba al partido Unidad Popular, liderado por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, luego de que esta agrupación política denunciara trabas administrativas en el proceso de registro.

La medida fue confirmada por el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional a cargo del juez John Paredes Salas. De acuerdo con el documento al que accedió Correo, se declara nula la resolución que emitió el JNE el 1 de agosto de este año, en el que no permitía la inscripción del partido Unidad Popular.

El partido Unidad Popular espera participar en las elecciones 2026.

“Ordenar a los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones cumplir, en sus propios términos, dentro del plazo de 2 días hábiles, con lo ordenado en la Resolución n° 1, del 31 de julio de 2025; bajo apercibimiento de multa individual y progresiva de 5URP a cada uno y de remitir los actuados al Ministerio Público”, se lee en el documento.

Con esta resolución, la agrupación de Duberlí Rodríguez podría iniciar formalmente su actividad política con miras a las elecciones generales de 2026, en un escenario de alta fragmentación partidaria.