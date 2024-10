La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, informó que planteará la anulación del proceso electoral universitario debido a los problemas que se han suscitado los últimos días en la casa superior de estudios.

“Yo soy de la idea de que se anule, es lo que yo voy a llevar a la asamblea, es mi posición. Me llegan un montón de insultos. Yo soy madre de familia, no me gustarían que a mis hijos los golpeen. Soy una rectora democrática, que en estos tres años, no he hecho una función política”, explicó.

Según Ramón, convocará a una asamblea universitaria para discutir la posibilidad de anular el proceso electoral y tomar medidas frente a los incidentes recientes.

La rectora lamentó los hechos de violencia en el campus. Resaltó que hubo agresiones hacia vigilantes, además de los enfrentamientos entre estudiantes y la Policía.

Cabe precisar que, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió suspender su asistencia técnica debido a los enfrentamientos y protestas que se generaron en los últimos días.

En tanto, los alumnos y profesores de la San Marcos acusan a la rectora de interferir en el proceso electoral. Sin embargo, Ramón defiende que el comité electoral, responsable del proceso, es un ente autónomo.





