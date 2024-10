El juez Carlos Checkey remitió a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el recurso de apelación presentado por la fiscal superior Elizabeth Peralta en contra de la resolución para que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos allane su vivienda y oficina.

El allanamiento realizado a su vivienda y a su oficina de la sede de la Fiscalía contra el Lavado de Activos, el 24 de septiembre, se hizo como parte de investigación que se le sigue junto al encarcelado presentador de televisión Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

Benji Espinoza, abogado de Peralta, solicitó que se excluyan todos los elementos de convicción recabados, que incluye audios, videos, anotaciones que registran montos sospechosos, ropa de diseñador y artículos de lujo; en su vivienda.

En tanto, en su oficina se hallaron dispositivos de almacenamiento externo y una carta amenazante, en la que se lee: “Le dejo este USB, doctora, para que reflexione. Yo no soy rencoroso y jamás pensé utilizar estos videos, pero, como yo le dije, ya tengo experiencia con personas como usted. Que cuando quería que le venda el examen me rogaba y se hacía la buena, pero ahora que ya está en el poder, me botas de tu casa como delincuente”.

Así las cosas, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto.

El Ministerio Público retiró la apelación que había presentado en contra de la resolución judicial que rechazó la solicitud de detención preliminar contra Luz Elizabeth Peralta, fiscal superior suspendida e investigada por el delito de tráfico de influencias en el marco del caso Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”.

En una audiencia reciente, la fiscal Alejandra Cárdenas anunció que se desistía de la apelación presentada anteriormente. Explicó que la solicitud de detención preliminar fue realizada cuando las diligencias aún se encontraban en una etapa preliminar. Sin embargo, tras la formalización de la investigación y la presentación del pedido de prisión preventiva, se decidió retirar la apelación.

El presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, César San Martín Castro, fue quien presidió la audiencia. Durante la sesión, las partes procesales mostraron su conformidad con la decisión del Ministerio Público de no continuar con el recurso de apelación. Tras ello, la audiencia concluyó.





Pruebas reveladas durante el allanamiento

El caso de la fiscal Elizabeth Peralta ha ganado notoriedad no solo por su relación con Andrés Hurtado “Chibolín”, sino también por las pruebas obtenidas durante un allanamiento a su domicilio.

En este operativo, las autoridades encontraron un audio en el que Peralta, supuestamente, habría intervenido en la investigación contra Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular, vinculado al caso Cuellos Blancos.

De acuerdo con las transcripciones de este audio, la fiscal Peralta habría intentado separar la investigación de Joaquín Ramírez de la que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El presunto objetivo de esta maniobra sería archivar el proceso contra Ramírez, quien actualmente se desempeña como alcalde de Cajamarca.





