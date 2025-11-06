Con miras a las Elecciones Generales 2026, Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, habló de las última encuestas en las que se consulta al elector por su posición política.

“Es importante considerar cuál es la posición política, hay un bloque se identifica como derecha y otro como izquierda, pero también uno que no se identifica con ninguno de los dos. Pero lo que es importante de estos resultados es que los radicales de derecha e izquierda se han incrementado tanto en ambas opciones en un 5% en cada lado”, afirmó.

Precisamente, presentó los resultados de los grupos que definen su posición política. Hay un 28.6% que no se identifica ni con derecha ni con izquierda, mientras que un 8.4% no lo sabe, en tanto, un 20.7% se identifica de centro.

Urpi Torrado participó en el CADE Ejecutivos 2025.

Por otro lado, hay un 15.1% que se identifica como parte de la izquierda, dentro de ese bloque, hay un 5.7% que se considera de izquierda radical, mientras que del 27.2% se identifica de derecha tiene a un 5.4% que se identifica como de derecha radical.

En otro momento, recordó que uno de los aspectos que considera el elector para respaldar a un candidato, está relacionado con el tema de origen.

“Ellos ven si candidato es de Lima o es de provincia. A más de un tercio de los peruanos les interesa el origen del candidato presidencial”, apuntó.