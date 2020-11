La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, cuestionó los votos de sus colegas Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda Canales, quienes decidieron declarar improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial por “sustracción de la materia”.

“No puede ser que decidan que acá no pasó nada. Se ha perdido una oportunidad histórica [...] Sencillamente lo que ha pasado es que el TC no tiene nada que decir sobre la situación del señor Vizcarra, de que lo hayan sacado”, sostuvo en diálogo con RPP.

“[Con su voto indican que] acá no hay nada que decir, ya lo botaron, ya lo sacaron y no hay que analizar, que pensar para el futuro, no hay que tener una interpretación reguladora para el futuro, nada. Acá no miramos nada, ya se murió, ya se fue, ya fue vacado”, agregó.

Ledesma indicó que tanto ella como los magistrados Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña consideran que el Parlamento ha “hecho un uso indebido de su competencia” al vacar a Martín Vizcarra y por ello “no puede decirse que se sacó a un presidente que generó un movimiento en la juventud, que han generado fallecidos y dicen acá no pasó nada”.

“A mi entender, del magistrado Ramos y del magistrado Espinosa-Saldaña, tenemos el deber de sellar y dejar para las futuras generaciones qué dijo el TC con relación a esa casual. Consideramos de que no puede haber un silencio, una omisión de no decir nada”, manifestó.

“Nosotros consideramos que se tienen que fijar reglas de acá hacia el futuro, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad y por eso es que hemos dicho qué reglas: aumentar el número de votos, que el último año no puede haber vacancia. Las causales tienen que ser más acotadas, qué se entiende por permanente incapacidad moral”, añadió.

Este jueves el pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió por mayoría declarar improcedente la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo sobre la vacancia presidencial por “incapacidad moral” permanente.

Ledesma informó que los votos en contra fueron de los magistrados Ernesto Blume, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda y José Luis Sardón, mientras que los votos a favor de declarar procedente la demanda fueron de Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y la titular del órgano constitucional.