El presidente Martín Vizcarra se pronunció esta noche sobre la difusión de tres audios en la sesión del pleno del Congreso que lo involucrarían en el caso ‘Richard Swing’, y aseguró que se trata de una patraña, pero que no renunciará; y que si quieren vacarlo “aquí estoy con la frente en alto y conciencia tranquila”.

"No voy a negar los audios... No voy a negar las conversaciones, fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución, es una forma de esclarecer los hechos”, indicó en su mensaje a la Nación.

Como se sabe, Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización difundió tres audios donde se muestra una presunta influencia del presidente de la República, Martín Vizcarra en el mencionado caso.

Martín Vizcarra: “Es una patraña"

Al respecto, el jefe de Estado dijo que no niega esos audios pero refirió que con ello el país ha sufrido un vil intento de destruir la democracia utilizando “prácticas montesinistas” y que algunos congresistas quieren violentar la voluntad popular.

“La gran pregunta que debemos hacernos es ¿Cuáles son aquellas fuerzas que pudieron cruzar la seguridad de Palacio, para grabar ilícitamente las conversaciones de un presidente de la República? ¿Quiénes están detrás de esto y cuáles son sus intereses? ¿Se puede permitir esto en una democracia?", cuestionó el mandatario.

“Es una patraña que busca desestabilizar la democracia para permitir la reelección (de los congresistas) y se posterguen las elecciones. Los congresistas quieren violentar la voluntad popular”, subrayó el mandatario al revelar que el 29 de julio, un periodista de prensa extranjera ya les había hecho llegar la información de la existencia del audio difundido hoy.

“Nunca escuchamos nada, pero esperábamos, con la mayor tranquilidad, que lo hagan público porque se trataba de una reunión de trabajo con ningún contenido ilegal. Fueron 40 días después, que anduvo dando vueltas el audio, y justo hoy lo hacen público”, aseguró.

“Si quieren vacarme, aquí estoy con la frente en alto"

Además, el presidente Vizcarra aseveró que “si quieren vacarme, aquí estoy con la frente en alto. No voy a renunciar, no me corro" . “Quién expone estos audios es un personaje, al cual la Fiscalía ha solicitado levantarle la inmunidad parlamentaria por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso y falsificación de documentos”, indicó.

Además, sostuvo que no niega que conozca a Richard Swing. “Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros. Yo lo que sí he dicho es que no he intervenido en sus procesos de contratación”, refirió.

Martín Vizcarra insistió que hay un “complot contra la democracia”. “Cada vez que hemos sido atacados por las fuerzas oscuras, hemos respondido claramente. No nos van a doblegar”, apuntó en su mensaje a la Nación.

“En línea de mis convicciones democráticas, recibí la misión de seguir una sucesión ordenada”, agregó el jefe de Estado.

Audios de conversación de presidente Vizcarra

Cabe precisar que en el primer audio se escucha a Karem Roca, secretaria personal de Martín Vizcarra conversando con él, Mirian Morales, así como su asesor de prensa, Óscar Vásquez. En tanto, en el segundo audio se escucha una discusión entre el mandatario y su secretaria; mientras que en el tercero, se oye a Richard “Swing” con Roca.

Para el alcalde de Lima, antes de entrar en una discusión de esta naturaleza que genera impacto en la legitimidad del mandatario y el gobierno, “hay un punto delicado que nos afecta a todos como nación”.

