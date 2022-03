La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), le pidió al abogado del presidente Pedro Castillo, José Félix Palomino, que baje la voz durante el debate de la moción de vacancia presidencial.

El letrado fue interrumpido por la titular de ese poder del Estado, quien alegó que estaba “subiendo la voz demasiado” y varios congresistas sentían que estaba “alzando la voz”, por lo que le pidió “bajar el tono” y “no gritar”.

“Por favor doctor. Usted está haciendo la defensa del presidente, está leyendo su defensa pero creo que sí está subiendo la voz demasiado. Por favor, estamos escuchándolo con el micrófono muy bien y sentimos que está alzando la voz”, expresó.

“Hace un rato lo he sentido, pensé que era mi idea, pero sí, efectivamente he sentido una intervención un poco subida de tono. Por favor le agradeceríamos, no necesita gritar, con el micrófono se escucha perfecto”, añadió.

Minutos antes Alva Prieto suspendió la sesión del pleno y convocó a una Junta de Portavoces tras un incidente por una pancarta de la legisladora Leslie Olivos (Fuerza Popular).

El hecho ocurrió cuando la parlamentaria fujimorista sacó el letrero en el hemiciclo con la frase “Vacancia ya” durante la intervención del abogado José Félix Palomino.

Esto originó la reacción de las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático, quienes exigieron a gritos que se retire el panel. De inmediato Alva Prieto le solicitó retirar la pancarta.

Ante su negativa, pidió leer el artículo 61 del reglamento del Congreso, referido a la disciplina parlamentaria. Como Olivos Martínez se negó nuevamente a acatar el pedido, Alva suspendió la sesión y convocó a Junta de Portavoces.