Sin mayor respaldo. Durante su participación en el pleno, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, instó ayer a sus colegas a firmar una moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Sin embargo, la propuesta -cuyo primer borrador fue impreso y exhibido en el hemiciclo- no tuvo eco por parte de la mayoría de las bancadas.

Para que el pedido sea presentado formalmente ante el Congreso se requería reunir, como mínimo, 26 firmas. Su admisión, más aún, necesita el apoyo de al menos 52 legisladores.

En su intervención, Chirinos, también congresista de Avanza País, pidió a los parlamentarios “no tener miedo” y mostrar lealtad con el pueblo peruano. Recalcó que no se puede hablar “de una gobernabilidad que no existe con un presidente incapaz de distinguir entre el bien y el mal, entre lo ilegal y lo inmoral”.

“Con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas. Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo”, exclamó.

Chirinos pidió además a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que se le pueda dar prioridad a esta solicitud.

Muy Difícil. Un día antes, el miércoles, Alva Prieto había descartado -en la CADE Ejecutivos 2021- que la vacancia presidencial esté en la agenda del Congreso.

Chirinos es miembros de la Mesa Directiva que preside Alva.

En el documento, se precisa que el pedido es la “permanente incapacidad moral” del mandatario.

Se indica también que Castillo Terrones habría cometido el delito de tráfico de influencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas y en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).

Ello, tras recordar la denuncia de presiones por parte del exministro de Defensa, Walter Ayala, y del secretario general de Palacio, Bruno Pacheco.

En otra parte del texto, se cuestiona la falta de transparencia del jefe de Estado en la toma de decisiones y “sus constantes mentiras ante el país, propia de una persona que padece de mitomanía”.

“La incapacidad moral del presidente Castillo está fundamentada y registrada, de forma sistemática, en su facilitación de cargos altos a personas contrarias al estado de derecho y el sistema democrático por sus vínculos terroristas y de apología al terrorismo, por su injerencia por motivaciones personales en las Fuerzas Armadas y en la SUNAT, y por su total anuencia a la afectación de los derechos humanos de las mujeres a través de la violencia por parte de su expremier”, se lee en el documento.

DISTANCIA. La iniciativa de Chirinos causó polémica en el resto de bancadas, en las que -al cierre de esta edición- no habría ganado mayor respaldo.

Dentro de su mismo bloque parlamentario, fueron los legisladores Adriana Tudela (vocera alterna de Avanza País) y Alejandro Cavero quienes expresaron su apoyo a Chirinos.

En su cuenta de Twitter, Tudela dijo que firmó la moción de vacancia promovida por su compañera y precisó que “la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo es evidente”.

Sin embargo, la bancada de Acción Popular emitió un comunicado rechazando “tajantemente cualquier moción de vacancia presidencial”. “El presidente Castillo debe enmendar los errores que ha cometido, tomando las mejores decisiones de retirar a personas que no suman a su gestión (...). No es el momento de empujar al país a otra crisis política y económica”, señalaron desde AP.

También indicaron que están a la espera del retiro del secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, “por el bien de la gobernabilidad de la gestión del Ejecutivo y del país”.

Desde otras bancadas también se pronunciaron. En declaraciones a la prensa, Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso (APP), manifestó que el anuncio de Chirinos “fue totalmente sorpresivo” y no sería respaldado por ellos.

“No respaldamos iniciativas de esta naturaleza. Creemos que hay que fortalecer la institucionalidad de la democracia en el país y eso pasa por respetar la elección popular, la elección del pueblo y los plazos establecidos en la carta política”, indicó para luego agregar que la vacancia presidencial “tiene que ser por temas de gravedad”.

Por su parte, el legislador de Podemos Perú y segundo vicepresidente del Parlamento, Enrique Wong, criticó lo dicho por la legisladora al señalar que “no podemos salir con diferencias dentro del Congreso, porque sino, se da una descoordinación”. Esto último en relación a lo anunciado previamente por la propia María del Carmen Alva.

“Desde Podemos Perú siempre apostamos por la gobernabilidad. No es porque estemos con nadie, no tenemos ningún interés, queremos que el Perú surja adelante”, señaló en su intervención en el pleno.

De igual modo, en RPP, Carlos Anderson, también integrante de Podemos, se mostró en contra de la propuesta: “Es una tremenda irresponsabilidad que por suerte no va a encontrar ningún eco en el Congreso”.

A su turno, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que no es el momento para promover una vacancia presidencial.

Estimó que el pedido de Chirinos solo quedaría “en buenas intenciones” porque actualmente no existe el apoyo político necesario en el Parlamento.

“El Congreso no tiene en su agenda la vacancia, pero es una posibilidad muy real, nosotros consideramos que es una solución, pero para eso tiene que haber el consenso de todas las bancadas, ese consenso aún no existe. Si hablamos de tiempo, no es el momento”, señaló en radio Exitosa.

A su turno, desde la bancada de Perú Libre, los oficialistas se mostraron en contra de la propuesta de Chirinos y criticaron a la parlamentaria por anunciar una medida de este tipo. “Es lamentable generar una vacancia presidencial de la que no se habla desde ahora, se habló desde los primeros días de asumida la función y juramentación de un peruano que ha sido electo por el pueblo. Será el pueblo peruano el que juzgue si va a corresponder esa vacancia”, dijo Kerly Portalatino en el hemiciclo.

Asimismo, Katy Ugarte -vía Twitter- precisó que “el país no está para una nueva crisis política”. “Congresista Patricia Chirinos, no es saludable solicitar la vacancia del presidente Pedro Castillo; por ello hago un llamado a la reflexión de mis colegas para que esta solicitud no prospere por la gobernabilidad del país”, indicó.

