El presidente Francisco Sagasti admitió que su declaración sobre la vacunación contra el COVID-19 bajo el principio de equidad fue “desafortunada” y la atribuyó a un “momento de cansancio”.

En declaraciones al espacio periodístico “Sálvese quien pueda”, el mandatario señaló que viene del mundo académico donde las explicaciones son muy largas, elaboradas y complejas.

“No es que uno se arrepiente, lo que es (es) una frase desafortunada. En el momento del cansancio cuando usted está trabajando como se hace y duerma 4 o 5 horas diarias, y no pare de recibir, a veces en una entrevista de repente se me pasa alguna frase desafortunada porque, tratando de comunicarme de una manera más directa, a veces se dicen cosas”, expresó.

“Al pasar al mundo de la comunicación masiva hay algunos ajustes que hacer, y unas veces se va demasiado al otro lado en términos de dar frases que no representan lo que quise decir”, añadió.

En ese sentido, Sagasti señaló que la idea de sus afirmaciones fue que la aplicación de las dosis de vacunas contra el coronavirus debe hacerse bajo el principio de equidad, y que a su idea “le han dado la vuelta”.

“Es equidad, de que todos tengan acceso gratuito y que no sea un privilegio de uno de ningún tipo. Eso es lo que está detrás. Desgraciadamente algunos le han dado vuelta por motivos totalmente (distintos)”, subrayó.

El último domingo el jefe de Estado señaló que en el caso de las empresas que proponen vacunar a sus trabajadores primero deberían de negociar, pero los proveedores no lo están haciendo. Según dijo, los laboratorios Sinopharm y Pfizer no están vendiendo vacunas contra el coronavirus a las empresas privadas.

“Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene plata, no se vacune. (...) ¿Por tener la suerte de estar empleado, tener un empleo formal, ese tiene más derecho que una persona que está trabajando (informalmente)? Desde el punto de vista de equidad, desde el punto de vista de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal. Esa es la filosofía en general”, dijo Sagasti en ‘Cuarto Poder’.