Durante su pronunciamiento en el GORE Ejecutivo, el presidente Francisco Sagasti, comentó sobre la crisis desatada tras darse a conocer que 487 personas, entre ellas funcionarios públicos, se vacunaron contra la COVID-19 sin ser parte de los ensayos clínicos del laboratorio chino Sinopharm.

“Estamos en un momento crítico como nunca en nuestra historia reciente. A la crisis de salud, a la crisis económica, a la crisis social y crisis política que hemos vivido durante los últimos meses se ha unido una crisis ética y moral. (..) El comportamiento ético que hemos visto en los últimos años con autoridades a todos los niveles, con personajes públicos desde los más alto hasta lo local, acusados de corrupción, involucrados en actos indebidos, utilizando el poder para beneficio personal. Esto requiere una profunda reflexión en el año del Bicentenario”

“¿Qué hemos hecho mal como país, como personas, para poner al Perú, con todas sus posibilidades, con todas sus riquezas, en una situación tan precaria, tan difícil? Yo creo que esa es la primera reflexión que tenemos que hacernos como peruanos”, sostuvo.

Recordó la salida del exministro Aliaga como titular del Ministerio del Interior por “un comportamiento indebido” y aseguró que esa fue una muestra de la firmeza con la que conduce el gobierno de transición y emergencia.

“Ustedes saben perfectamente y me han visto que cuando llega el momento de actuar con dureza, no tengo el más mínimo miramiento en hacerlo, pero ejercer el poder y la autoridad de un país tan diferente, tan diverso, tan distinto, requiere de reflexión, ecuanimidad y tranquilidad”, dijo.

El mandatario pidió a los gobernadores regionales pensar el país desde sus regiones. Además, aseguró que hubo congresistas que no votaron por él convencidos “si no porque no tenían otra opción”.

