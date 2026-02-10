El congresista Héctor Valer Pinto acusó al presidente José Jerí de haber actuado como “el topo” que filtraba información confidencial a empresarios chinos cuando era vicepresidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria que indagaba irregularidades en licitaciones y obras ejecutadas por compañías asiáticas. Además, el legislador de Somos Perú exigió que el mandatario presente una cuestión de confianza ante el Congreso como “tercera alternativa” para resolver la crisis política.

“Yo fui presidente de la Comisión Investigadora China y yo nunca sabía que había un topo al interior la Comisión y que el vicepresidente que llevaba información a los chinos que estaban involucrados. Justamente el vicepresidente de la Comisión Investigadora China es el actual presidente de la república: José Enrique Jerí Oré”, denunció Valer en entrevista con Canal N.

Según la denuncia del exprimer ministro, Jerí habría compartido datos sensibles con los empresarios asiáticos para que pudieran contrarrestar las líneas de investigación que desarrollaba el grupo de trabajo parlamentario. Esta revelación agrava la situación del mandatario, quien ya enfrenta cuestionamientos por sus reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang.

Valer explicó que el mecanismo apropiado para apartar a Jerí del cargo es la censura, no la vacancia presidencial. El congresista de Somos Perú ratificó además que votará a favor de la destitución del jefe de Estado si el tema llega a debatirse en el Pleno del Congreso.​

Cuestión de confianza como “tercera salida”

El legislador propuso una alternativa que evitaría llegar a la censura y planteó que el propio presidente solicite un voto de confianza al Parlamento antes de que se reúnan las 78 firmas necesarias para una moción en su contra.

“Hemos llegado a una concusión: Si el presidente de la repúblico tuviese un mínimo de cariño al partido que le formó, al partido que lo llegó, con la bancada en que se apoyó, debería presentar una cuestión de confianza de inmediato ante el Congreso de la República, sin esperar las 78 firmas (...) el Reglamento permite una tercera alternativa”, señaló.

Valer sugirió que esta acción demostraría compromiso de Jerí con la institución política que lo respaldó. Sobre la postura oficial de Somos Perú frente a las mociones presentadas en el Congreso, el parlamentario indicó que la bancada mantiene un “debate interno”.​

Proceso disciplinario partidario

El pasado 13 de enero, Valer había anunciado que Somos Perú iniciaría un proceso disciplinario contra José Jerí por el escándalo del ‘Chifagate’. Es importante señalar que desde 2025, el presidente solicitó licencia del partido que actualmente dirige Patricia Li.

“Supuestamente ha ido a cenar a esas altas horas de la noche, pero nadie le cree su justificación (...) tenemos la obligación de esclarecer estos hechos ante el pueblo del Perú y por esa razón vamos a abrir un proceso de investigación disciplinaria al interior de la bancada al congresista José Enrique Jerí Oré, en su función de presidente de la república”, comentó.

Cabe señalar, que esta no es la primera vez que el legislador exige la remoción de Jerí. En enero pasado, Valer no solo demandó su renuncia a la Presidencia de la República, sino también su retiro del partido fundado por el exalcalde Alberto Andrade. Pese a las críticas del congresista, Somos Perú aún no ha definido una posición oficial sobre el futuro político del mandatario.