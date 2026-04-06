El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se mostró convencido de que dará la sorpresa este domingo. López Aliaga descartó los sondeos que lo ubican en tercer lugar y aseguró que el verdadero sentir del pueblo le dará la victoria.

“Te vas a dar una sorpresa, vamos a ganar”, afirmó López Aliaga en entrevista con Panorama, agregando que los ataques en Andahuaylas habrían sido causados por sus rivales políticos.

Sobre las encuestas que lo ponen detrás de Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, fue tajante y afirmó que no cree. "Datum e Ipsos me dieron información falsa y no les creo nada. Es una grave manipulación. Es la misma estrategia de hace 4 años. Carlos Alvarez es mi amigo”, dijo.

Respecto a la posibilidad de pasar a segunda vuelta, López afirmó que respetará la voluntad del pueblo.

PROPUESTAS

En cuanto a sus propuestas, prometió invertir en seguridad ciudadana y acabar con la extorsión, delito que se ha apoderado del país.

En economía, apostó por la inversión estatal con “ingeniería militar” en obras públicas y anunció giras al mundo árabe para atraer capital extranjero en infraestructura, evitando la doble tributación. Asimismo, reconoció que la confianza de empresarios vinculados a Odebrecht “sí se ha perdido”.

López Aliaga cerró su mensaje, instando a la inversión en el Perú.