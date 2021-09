Con solo cuatro años, Vanessa Quiroga se convirtió en una de las sobrevivientes del atentado perpetrado por Sendero Luminoso en la calle Tarata en Miraflores, una tragedia que hizo que perdiera la pierna izquierda.

A 29 años de lo ocurrido y tras la muerte de Abimael Guzmán, genocida y cabecilla del grupo terrorista, Quiroga cuestionó que la presencia de personas con el pensamiento Gonzalo ejerzan cargos en el Estado y lamentó que el Gobierno pasara “por agua fría” el deceso del senderista.

Quiroga, quien se convirtió en símbolo al sobrevivir al atentado en Tarata, dialogó con Correo el último jueves, antes de la emisión de la norma que ahora permite la cremación de los restos de Guzmán. La ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo el último viernes.

¿Cómo tomaste la noticia de la muerte del genocida Abimael Guzmán?

En un primer momento, fue una incertidumbre total. No habíamos tenido información referente a una enfermedad grave o a un estado grave de salud de Abimael Guzmán en los últimos días. Entonces, aparece la noticia y la forma en que se comunicó también generó mucha suspicacia. Abimael muere a las 6:45 am., La prensa sale a partir de las 10 de la mañana. El Gobierno no hizo ningún comunicado, el Mininter tampoco. Esto generaba un halo de suspicacia, la gente empezó a comentar que de repente no había muerto, que de repente lo estaba soltado y estaba en otro país.

¿Y ahora, tú qué crees?

Ya para el día de hoy (jueves) hay legisladores, encabezados por la congresista Gladys Echaíz, que confirman que el cuerpo pertenece a Abimael Guzmán. Sin embargo, aún falta la prueba de ADN. El Ministerio Público se está encargando del caso. Ahora el trascendido es sobre una propuesta que hubo ante la PCM donde se votó en contra de incinerar el cuerpo y desecharlo (según informó Epicentro TV).Entonces, nos preguntamos qué está pasando, por qué hay tanta desidia de parte del Gobierno. Todas las víctimas del terrorismo nos hemos sentido defraudadas en ver que, después de tantos años de la masacre de Lucanamarca, del atentado de Tarata, de Soras, del maltrato hacia los asháninkas y todo lo que hemos tenido que vivir, el Estado ha hecho un mutis sobre las víctimas del terrorismo y estos cómo nos hemos podido sentir en momentos.

Desgraciadamente, luego de 29 años de la captura de Abimael Guzmán y de Víctor Polay, tenemos que aguantar ver en Palacio de Gobierno a personas que tiene el mismo pensamiento ideológico, el pensamiento Gonzalo. Es una pena, una lástima que todo esto se esté dando. Incluso, cuando asumió al cargo Pedro Castillo tuvo la gran oportunidad de demostrar que todo lo que se había venido diciendo en campaña de que eran terroristas, filoterroristas, comunistas, no era cierto. Pero no, desechó esa oportunidad y pone a (Guido) Bellido como primer ministro, una persona investigada por apología al terrorismo; y no solamente a él, a (Héctor) Béjar en (Relaciones) Exteriores, puso a Iber Maraví, que aún hoy día con todo y atestados policiales sigue diciendo “que muestren las pruebas”.

¿Crees que, vista la gestión de Pedro Castillo, se ha dado lugar a que Sendero Luminoso llegue al poder?

Sí, a mí y creo que a todos los peruanos nos queda claro. El partido Movadef es una organización creada con la intención de ser el brazo político de Sendero Luminoso y de eso pruebas hay, uno. Dos, ellos cuando tratan de inscribir su partido político ante el JNE, se les dice que no los aceptan por el pensamiento ideológico que estaban suscribiendo, que es el “pensamiento Gonzalo”. Ellos han rechazado siempre retirarse del “pensamiento Gonzalo” y hoy día sabemos bien claro que personas del Movadef están involucradas en Perú Libre y que Pedro Castillo ha metido a personas que son abiertamente pensamiento Gonzalo a cargos del Estado. Entonces, no hay manera de que él pueda rechazar o decir que estamos en contra del terrorismo.

Sobre el mutis del Gobierno, ¿crees que lo ocurrido con Guzmán pudo ser asumido como una oportunidad para sentar posición?

Claro, ha habido varios momentos en los que Pedro Castillo pudo haber tomado una postura enérgica frente al rechazo al terrorismo y no lo ha hecho. Lejos de haber actuado como un presidente enérgico con el pueblo, lo que ha hecho es irse a Cajamarca de fiesta oa ver otros temas. Al parecer, el tema de la muerte de Abimael Guzmán él lo ha pasado por agua fría.

El Gobierno ha delegado el tema al Ministerio Público y este, a su vez al Congreso, donde se discute la posibilidad de que se incineren los resto de Guzmán. ¿Estás de acuerdo con esa secuencia?

No, por el contrario, creo que en este momento lo que creemos los peruanos es que no puede ser posible que desde el día sábado, y hoy estamos jueves, el cuerpo aún siga en la morgue. Necesitamos acción (...). Hay que sacar la cuenta de cuál es la diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el Poder Ejecutivo, directamente Pedro Castillo puede tomar una posición y si su decisión es refrendada por el Consejo de Ministros, eso sale ya mismo. No entiendo por qué se ha tenido que esperar, dar tanta vuelta, no decidir nada. El Perú ya debería haber salido del tema Abimael Guzmán.

¿Crees que el Gobierno se ha lavado las manos en este tema al pasarle la pelota a otra institución?

Así es, efectivamente. Ese es el problema que estamos viendo. Se han lavado las manos, no están tomando las decisiones. Porque, me imagino, Pedro Castillo qué decisión podría tomar si esta no es refrendada por su bancada en el Congreso. Todos los grupos parlamentarios, excepto Perú Libre, han escrito y pedido que se tomen cartas en el asunto y se incinere el cuerpo. El único partido que no ha firmado o refrendado este pedido es Perú Libre.

LIMA, 17 DE JULIO DE 1992 RECORRIDO POR LA CALLE TARATA, EN MIRAFLORES, UN DIA DESPUES EL ATENTADO TERRRORISTA. DICHO ATENTADO DEJO CIENTOS DE HERIDOS Y MAS DE 20 PERSONAS MUERTAS. FOTO: EL COMERCIO

En los últimos días se evidenció que jóvenes desconocen o minimizan los actos terroristas que ocurrieron en el país, ¿qué errores crees que se han cometido para llegar a este punto?

Efectivamente. En el año 92 vencimos a Sendero Luminoso con las armas, desgraciadamente, de manera ideológica, el Estado peruano no hizo más trabajo. Ese es el motivo por el que hoy vemos a jóvenes de 16, 17, 18 años que piensan que Abimael Guzmán no era un terrorista, sino un luchador social, un pensador, un ideólogo. Gran parte de la responsabilidad les toca a todos los partidos políticos, al Gobierno ya la familia, que no hemos luchado un poco más para que nuestra historia no sea olvidada.

Actualmente tú formas parte de la Federación Nacional de Víctimas de Terrorismo del Perú (Fenavit)...

Yo soy miembro del consejo directivo de la Fenavit y, justamente dentro de la Federación, lo que estamos haciendo también es un poco de trabajo que se pueda palpar. Durante muchos años hemos salido a las calles, hemos estado activos en la lucha contra el terrorismo pero algo palpable no hubo. Y ahora ya estamos en ese nivel. Ya estamos con el proyecto, incluso tenemos la aprobación, el local y ya se está viendo el tema de la inversión, para la construcción de un museo que se va a denominar Terrorismo Nunca Más, el Museo de la Verdad.

¿Se va a ubicar en la ciudad de Lima?

Sí, esto va a ser aquí en Lima. Abrir un museo en varias partes es muy distinto. Sin embargo, con ayuda de la tecnología estaríamos descentralizando el proyecto, con visitas virtuales ofrecidas a colegios, instituciones y universidades a nivel nacional.

¿Hubo una política de restauración o de apoyo económico de alguno de los gobiernos hacia los deudos y las víctimas del terrorismo en el país?

Sí hubo una reacción del Estado, pero tomó mucho tiempo. Se demoraron tantos años, que -imagínate- yo recibí mi reparación económica de S / 10 mil, un chiste de reparación económica. Lo recibí en el año 2014 aproximadamente. Entonces, ¿de qué justicia podemos hablar cuando se tardará más de 20 años en otorgarla? Y dos, cuando ocurrió estos atentados, como el de Tarata en Miraflores, fue el momento en que yo más necesité del apoyo del Estado, necesitamos mucho un apoyo psicológico que no existió. Tuvimos que salir adelante como se pudo, con lo que se pudo y olvidarnos de llorar porque si llorábamos perdíamos tiempo para poder encontrar la manera de salir adelante. Esa no es solo mi situación, sino la de miles y miles de víctimas de terrorismo.

¿Crees que hay todavía un trabajo pendiente que hacer en busca de una sociedad más consciente de su pasado?

Así es. Creo que es el momento de darnos cuenta de que durante los últimos años han aparecido diversos colectivos, asociaciones, ONGs y grupos de ayuda, pero desgraciadamente cuando se trabaja así por separado -o que un partido de vez en cuando apoye a la lucha contra el terrorismo y luego se aleje- las cosas no se dan como deben. Este es un llamado a todos los partidos políticos, que no tomen el tema del “Terrorismo nunca más” como algo momentáneo, sino que sea una lucha constante y permanente. Yo creo que en el Perú lo que está haciendo falta es incentivar la creación de una política de Estado antiterrorista (...). Los causantes de que Sendero Luminoso finalmente fuera derrotado con las armas fueron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los comités de autodefensa, las rondas campesinas, los ciudadanos de a pie que se levantaron su voz en contra del terrorismo y ahí tenemos a María Elena Moyano ya varias personas más. Una vez que capturaron a Abimael Guzmán y Víctor Polay tampoco terminó el terrorismo de hachazo. Hay un montón de atentados que ocurrió desde el 92 al año 2000.El último atentado registrado en el Perú por facciones terrorista ha sido este año. Entonces, hay una necesidad de darle un sentido a los chicos que esto todavía no ha terminado.

Vanessa Quiroga

Ingeniera Económica. En julio del 1992, perdió una pierna a raíz del atentado con coche bomba de Sendero Luminoso en la calle Tarata, en Miraflores. Forma parte del consejo directivo de la Federación Nacional de Víctimas de Terrorismo del Perú (Fenavit).

