Ante el pedido de su renuncia, formulado por congresistas de diversos sectores, el ministro de Salud, César Vásquez, anunció en la Comisión de Salud del Parlamento la separación de la recientemente nombrada directora general de Digemid, Sonia Delgado, para garantizar, señaló, transparencia en las investigaciones a raíz de los muertes y afectados por el suero fisiológico en mal estado de la empresa Medifarma.

“En aras de dejar claro que no queremos una sola sombra de duda en la transparencia, le agradezco los servicios a la directora de Digemid y voy a proceder en las próximas horas en designar a un nuevo funcionario”, dijo el titular del Ministerio de Salud (Minsa) en presencia de la funcionaria destituida.

Así, el titular de Salud intenta aplacar los pedidos de distintas bancadas para su renuncia inmediata y evitar una eventual interpelación y censura.

Los legisladores le atribuyen la responsabilidad política por la muerte de por lo menos cuatro personas y graves secuelas en 17 pacientes a causa del suero fisiológico en mal estado distribuido a clínicas privadas.

También lo responsabilizan por la reciente designación al frente del organismo regulador del sector farmaéutico (Digemid), de una persona (Sonia Delgado) con aparentes “conflictos de interés” y que fue militabte de APP, grupo político al que pertenece Vásquez.

Mezcla defectuosa.El titular de Salud dio a conocer ante la comisión que preside Luis Picón (Podemos Perú), que las muertes y secuelas graves en pacientes no obedece a altas concentraciones o contaminación, sino a una defectuosa mezcla de 20 mil litros de suero.

Ello, dijo, originó que en un mismo lote existan frascos con baja concentración y otros con hasta 5 o 6 veces de concentración superior a la permitida, lo cual es mortal para las personas.

“No se sabe porque ocurrió;si se malogró la hélice de la máquina (mezcladora) o el trabajador estuvo cansado. Por eso llegamos a la conclusión que no se mezcló bien. Además no se hizo un control de calidad”,expresó.

Dio a conocer cuando se supo de casos de pacientes graves se sacó una alerta sanitaria, se inspeccionó la fábrica y se cerró la planta de producción.

“Hubo dos actos criminales, hicieron mala producción y no cumplieron con la ley que les exige hacer un buen control de calidad antes de sacar sus productos al mercado”, afirmó.

También indicó que para la compra de sueros en el sector público se hace un doble control de calidad, lo que no ocurre en el sector privado.

“Por ello esos frascos de la muerte y asesinos no entraron al sector público y en el sector privado las clínicas debieron hacer un control propio y hubiesen protegido mejor. Por eso hemos denunciado penalmente al laboratorio y también a la clínica”, sostuvo César Vásquez.





“RED CRIMINAL”. En otro momento, recordó que Medifama fue denunciado por el Minsa en julio de 2024 por presuntamenteformar parte de una “red criminal” al que llamó “cartel de medicinas”.

“No me hicieron caso y hubo una campaña en mi contra. Indecopi inició investigaciones y extraoficialmente me he enterado que la Fiscalía ha archivado el caso”, dijo.

Afirmó que dicha empresa, junto a otros 14 laboratorios, concertaban precios y buscaban que en las licitaciones públicas se paguen precios mayores al mercado. “No se presentaban a las licitaciones y buscaban que se retrasen las compras para que el ministerio, luego de una campaña de aparente desabastecimiento, compre directamente a un costo 3 o 5 veces más. Este hecho criminal se denunció penalmente”, manifestó.

“Denuncié elmodus operandi criminal y hoy esas empresas están matando a los peruanos, y están presionándomey mandando mensajes, y seguro están haciendo y harán todo lo necesario para que me saquen del cargo porque hay intereses mayores, pero eso no me importa”, señaló el titular del Minsa.





DECRETO DE URGENCIA. Vásquez, también descartó un inminente desabastecimiento de suero fisiológico en el país y que para evitar esta situacion se viene preparando un decreto de urgencia.

“El Decreto de Urgencia va a permitir que, sin devolver el registro sanitario a dicha empresa -que ha sido cerrada totalmente hasta que demuestre que los demás medicamentos que produce tienen control de calidad adecuado- permitirá que se puede usar los lotes de los hospitales del Minsa que pasaron doble control de calidad”, aseveró.





RENUNCIA. Sin embargo, congresistas de diversas bancadas demandaron al titular del Minsa asumir su responsabilidad y “dar un paso al costado”, ya que de no renunciar al cargo se presentará un pedido de interpelación y eventual censura.

El congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) afirmó que esta tragedia ocurre “por la falta de control en todo el sistema”. “El responsable directo es el ministro de Salud. que es la cabeza del sector. Él debería dar un paso al costado, sino seguiremos con la interpelación y la censura, es lo que corresponde para salvaguardar el bienestar de los peruanos”, señaló.

Jaime Quito (Bancada Socialista) subrayó que existe una responsabilidad política porque hay de por medio vidas perdidas y el Ministerio de Salud es el ente regulador. “Por lo tanto, el ministro debe dar un paso al costado, debe renunciar, sino el Congreso debe hacer el control político y eso es la interpelación que estamos preparando y luego viene la censura”, expresó.

Por su parte, Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular), señaló que el ministro es responsable del sector público y privado, y es la cabeza política, por cual debe asumir su responsabilidad. “Que demuestre las denuncias penales y asuma su responsabilidad. Ojalá presente su renuncia y nos evite la censura”, subrayó.

Elías Varas (Juntos por el Perú), señaló que el ministro es responsable político del sector, lo cual no puede soslayar. “Tiene que asumir su responsabilidad y él sabrá resolverlo. Creo que hoy debe presentar su carta de renuncia y eso le hará bien a la salud”, manifestó.





COMISIÓN INVESTIGADORA. Al término de la sesión, se aprobó la solicitud de facultades investigadoras para la Comisión de Salud y se acordó la realización de una sesión extraordinaria el próximo viernes con la presencia de los representantes de Medifarma, Sanna, SuSalud y Cenares.

Los convocados serán citados de grado o fuerza debido a la naturaleza de la comisión investigadora.

Los representantes de Medifarma y Sanna fueron citados para ayer, pero enviaron sendos oficios solicitando a dicha comisión la reprogramación de la asistencia de sus responsables.





El ministro de Salud, César Vásquez, se presentó en la Comisión de Salud del Congreso por el caso de los sueros fisiológicos en mal estado de Medifarma. Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec