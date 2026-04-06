El presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Elvis Vergara, se pronunció sobre los cuestionamientos que enfrenta este grupo de trabajo en relación con el tratamiento de denuncias contra parlamentarios. Sus declaraciones se dan en un contexto en el que se ha puesto en debate la eficacia de la comisión para resolver casos y aplicar sanciones.

Desde el Parlamento, el legislador abordó las críticas vinculadas a la demora en los procesos y a la percepción sobre el rol que cumple la comisión dentro del Parlamento. En ese marco, explicó algunos de los factores que, según indicó, influyen en el desarrollo de las investigaciones.

Advierte sobre demoras en los procesos

Vergara señaló que uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la falta de celeridad en la evaluación de denuncias. En su explicación, indicó que estos retrasos no dependen únicamente de la presidencia de la comisión.

“El hecho de que de que no se sancione con celeridad o o que no se toque con celeridad los procesos que están en curso”, indicó.

Asimismo, detalló que existen factores internos que inciden en el avance de los casos, como la falta de quórum o el uso de mecanismos parlamentarios. En ese sentido, mencionó que estas situaciones pueden frenar el desarrollo de los procesos.

“No es una cuestión de del presidente la comisión si no más bien muchas veces por en concurrencia por falta de quorum o por simplemente porque se plantean algunos mecanismos como el reconsideraciones, etcétera, ¿no? Que no permiten avanzar los procesos, ¿no?”, explicó.

Percepción sobre el rol de la Comisión de Ética

El titular del grupo de trabajo también se refirió a las críticas que señalan que la comisión no cumple una función sancionadora. Vergara reconoció que existe una percepción negativa sobre su desempeño.

“Cierto es también el hecho de que pues la Comisión de Ética como comisión en todo este periodo y creo que desde desde que su creación, pues no ha tenido pues una en todo caso no ha tenido una imagen de de sancionadora propiamente, sino más bien de blindadora muchas veces”, señaló.

En esa línea, explicó que las decisiones finales no dependen únicamente del trabajo técnico realizado durante las investigaciones. Según indicó, los resultados responden a votaciones en las que intervienen distintos factores.

“Es cierto, pero esto es es porque evidentemente eh por más esfuerzo que haga el equipo técnico de la comisión para investigar y para dar un una un dictamen de eh sancionador, un informe sancionador, finalmente son los votos los que deciden. Y los votos lo que registran no obedecen necesariamente a a al trabajo técnico del equipo de la comisión, sino más bien a intereses partidarios o de bancadas, ¿no?”, argumentó.

Propuesta de cambios en la comisión

En medio de las críticas, el congresista planteó la posibilidad de modificar la estructura de la Comisión de Ética. Su propuesta busca que este tipo de evaluaciones no recaiga directamente en el Congreso.

“Entonces, por eso es que precisamente yo incluso me he sumado a decir que la comisión de ética debería ser externa al congreso, ¿no?”.

Casos en agenda

Respecto a los procesos que se encuentran en evaluación, como la posible suspensión de tres denuncias contra el presidente José María Balcázar y la audiencia de la denuncia de oficio presentada contra la congresista Kira Alcarraz , el legislador indicó que se espera avanzar en su revisión dentro de los plazos establecidos. En declaraciones para Correo, evitó adelantar una posición sobre estos c

“Bueno, nosotros este no podemos adelantar opinión, sin embargo, este yo espero eh que pues se permita a dar celeridad a la investigación”, enfatizó.

Asimismo, hizo referencia a otros casos en los que también se han presentado retrasos en su tramitación. El congresista de Acción Popular señaló que estos han estado vinculados a distintos factores propios del funcionamiento parlamentario.

“Sí, en lo que sí está claro nosotros hemos hemos tratado de dar la mayor celeridad, sin embargo, han habido estos pedidos de reconsideración, han habido pedidos de suspensión, de aplazamiento de parte, incluso a veces de oficio también por cuestiones propias del funcionamiento del Congreso, ¿no? Por ejemplo, la semana de representación que acaba de pasar. No se ha permitido dar celeridad”, explicó.