La excandidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, señaló que el Gobierno no debe “castigar” a medios de comunicación a través de restricciones en el pago por espacios publicitarios, como respuesta a las declaraciones que hizo Pedro Castillo sobre el tema.

MIRA AQUÍ | Verónika Mendoza: Es evidente que Pedro Castillo ha tenido dificultades para convocar un equipo de gobierno

En una entrevista a Ideeleradio, aseguró que hay medios de comunicación que desde la segunda vuelta han estado “claramente sesgados”, pero dijo que ese tipo de valoración no puede justificar una acción de este tipo de parte del Ejecutivo.

“Es innegable que hay un sector de la prensa que está claramente sesgado que hizo campaña de manera directa, expresa, explícita a favor de la señora K (Keiko Fujimori) en la segunda vuelta y hoy está siendo cómplice e incluso promotor del discurso de la vacancia, el golpismo”, comentó.

“Eso de ninguna manera debe significar que el Gobierno tenga algún nivel de injerencia o castigue con el tema publicitario a los medios de comunicación”, añadió.

Verónika Mendoza dijo que los medios no deben ser castigados a través de la publicidad estatal. (Ideeleradio)

La lideresa del movimiento Nuevo Perú destacó que la contratación de publicidad debe responder a aspectos técnicos.

“Si el Gobierno ha de contratar publicidad en algún momento por alguna campaña, su enfoque tiene que ser estrictamente técnico, escogiendo a aquellos que pueden llegar a la gente y a la ciudadanía”, precisó.

De otro lado, Verónika Mendoza comentó que han hecho llegar críticas “directamente” al Gobierno sobre cuestionamientos a diversas designaciones, al ser consultada sobre cómo deberían mejorar los criterios de elección de personal ante casos como los del exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

“La principal dificultad del Gobierno hasta el momento había sido convocar y cohesionar un equipo de Gobierno que comparta la perspectiva de cambio, pero que también pueda cumplir mínimos de eficacia y transparencia. Críticas hemos tenido y tenemos, las hemos hecho llegar directamente a los propios componentes del Gobierno”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR | ¿Cómo ahorrar en el consumo diario de energía eléctrica?

Declaraciones de Pedro Castillo

Este martes 23 de noviembre, el presidente Pedro Castillo, durante una visita a Huancavelica, cuestionó a los medios de comunicación que, según dijo, “tergiversan la realidad” por haber reportado que hubo reclamos y pedidos de vacancia durante la visita que hizo a Arequipa.

“Aquí mi reconocimiento y gratitud a los medios de comunicación local y regional a nivel nacional, los invoco y convoco porque ellos conocen la realidad, ellos saben dónde están los grandes problemas del país”, señaló el jefe de Estado.

“Pero no me voy a permitir darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver el pueblo, aquello que quieren hacer creer otra cosa”, añadió.

Críticas a Pedro Castillo

Este comentario de parte del jefe de Estado ha generado una respuesta de parte del director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien dijo que ha empleado un discurso de amenaza. En sus redes sociales, advirtió que estas actitudes socavan la libertad de expresión.

“Perú: el presidente Pedro Castillo usa un discurso ya conocido en América Latina al amenazar con retirar la publicidad oficial de los medios que no le gustan. El uso arbitrario de fondos públicos para premiar a aduladores del gobierno y castigar a críticos socava la libertad de expresión”, escribió en su cuenta de Twitter.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo promulgó ley que amplía bachillerato automático hasta 2023

El presidente Pedro Castillo, promulgó este lunes 22 de noviembre la autógrafa de la ley que extiende el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el año académico 2023. Conoce todos los detalles.