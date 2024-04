Si la presidenta Dina Boluarte creía que el caso “Rolex” se terminaría luego de afirmar que fueron “un préstamo” de su ‘wayki’ (amigo), el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, estaría tan lejos de la verdad como sus poco verosímiles versiones sobre el tema.

Es más, de acuerdo con la abogada penalista Romy Chang Kcomt, las afirmaciones de la mandataria para tratar de minimizar la gravedad de la denuncia en su contra podrían complicar su situación jurídica, en vez de ayudarla.

“No se va a caer la investigación. Más bien, la Fiscalía va a poder tener mejores y mayores elementos para poder probar que existe un delito”, aseguró a Correo.

Explicó que la versión del préstamo “implica de alguna manera, tácitamente, el reconocimiento de que además de esos delitos de enriquecimiento ilícito, también existe un acto de corrupción, y que prueba de esto es el hecho de que ella misma señala que no aceptó el reloj en calidad de regalo, sino en calidad de préstamo para no tener que declararlo”.

“No fue un préstamo y eso es evidente, porque si así lo fuera lo hubiera dicho desde el principio, habría dicho que ese reloj se lo prestaron. Además no es uno, son tres (Rolex) y, por último, ¿quién te presta sin recibir nada a cambio? Igual es corrupción”, anotó.

“Absurdo”.

La penalista agregó que apelar a la figura del préstamo “no es creíble, porque no se termina de rebatir la tesis del enriquecimiento (ilícito)” y porque esto no ha explicado los incrementos patrimoniales ni las otras joyas que se ha visto usar a la mandataria, y cuyas tarjetas de garantía fueron halladas durante el allanamiento a su vivienda.

“Lo mismo dijo (Alberto) Kouri cuando Vladimiro Montesinos le entregó a los 15 mil dólares de coima; o sea, bajo esa lógica nadie cometería delito”, remarcó.

Señaló que esa defensa nunca ha sido aceptada en un caso por corrupción “porque es un absurdo”.

“(Alejandro) Toledo también diría: “Ay, espérense, es que Odebrecht en realidad no me dio los 25 millones (de dólares), me los prestó, y ahora ya se los voy a devolver”, recalcó.

En problemas.

Pero no solo la mandataria saldría mal parada de esta investigación. El dadivoso gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tiene mucho que explicar y su situación legal podría complicarse más de lo que ya está.

“A Oscorima le toca la peor parte (...). Lo primero que habría que ver es si colocó los relojes en sus declaraciones juradas presentadas cuando asumió el cargo de funcionario público, y lo siguiente es si declaró el reloj que compró en el extranjero, porque si el monto era superior a 10 mil dólares estaba en la obligación de declararlo. Si no lo hizo, también estaría cometiendo un delito tributario”, explicó Chang Kcomt.

En esa línea, adelantó que es bastante probable que la condición del ‘wayki’ presidencial varíe de testigo a investigado en el caso “Rolex” y deba volver a declarar en el Ministerio Público bajo esa nueva condición.

“Es más, su abogado ya adelantó que está esperando eso y que incluso ahora sí va a poder revisar toda la carpeta fiscal y que por eso él (Oscorima) guardó silencio en varias preguntas, porque no le dejaron revisar la carpeta, pero que ahora sí lo va a poder hacer porque va a ser investigado”, refirió.

De acuerdo con Romy Chang, en caso de ser hallados culpables, al gobernador y a la ahora mandataria les corresponderían penas que podrían llegar a los 35 años de prisión.

“Los delitos que se les imputan son graves. En el caso del enriquecimiento ilícito se sanciona con una pena que vas a los 12 años, el de corrupción tiene una pena que va hasta los 8 años, el de lavado de activos, que también podría ser un delito que salte a la palestra, tiene penas que pueden llegar hasta los 15 años de cárcel. Y si a eso le sumamos los otros delitos menos graves, como el de omisión en la declaración jurada, estamos hablando de tres años más, y así sucesivamente, hasta llegar a los 35 años”, estimó.

Beneficio.

Por su parte, el exfiscal supremo anticorrupción Martín Salas Zegarra refirió que el préstamo del Rolex de Oscorima a Boluarte implicaría “un beneficio para ella”.

“Cuando se habla de un préstamo, el reloj es un patrimonio de alguien. En este caso, bajo la versión de Boluarte, es el patrimonio de Oscorima. Eso es cuantificable económicamente, tiene un valor; la presidenta ha salido a decir que ella pide disculpas porque lo único que quería era verse bien (…). Estamos hablando de un tema de imagen y el trabajo de la imagen también es cuantificable económicamente, entonces hay un beneficio”, dijo a RPP.

El exfiscal Salas también consideró que la tesis del préstamo no pondría fin a la investigación, pues los supuestos del delito que están bajo pesquisa sí se habrían dado.

Versión.

Alberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, dijo que este compró un Rolex (el de oro rosa) para regalárselo a Dina Boluarte, pero como no aceptó, se lo prestó y que luego compró otros dos más que también se los dejó en préstamo sin una fecha para devolverlos.