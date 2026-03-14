El viceministro de Transportes, Juan Haro, confirmó que las estructuras metálicas de un puente modular ya llegaron a la zona de Cátac para reemplazar temporalmente al puente Collota, colapsado por las intensas lluvias registradas en Áncash. La instalación de la infraestructura provisional permitirá restablecer el tránsito en el tramo Conococha-Cátac de la carretera Pativilca-Huaraz, vía estratégica que conecta la costa con el Callejón de Huaylas.

El colapso del puente Collota, ubicado en el distrito de Cátac en la provincia de Recuay, dejó un fallecido y tres heridos según datos del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. El hecho obligó a cortar la circulación vehicular en uno de los ejes viales más importantes de la región serrana.

Puente modular y vía alterna en instalación

El funcionario comentó que tras el incidente se ordenó el traslado de un puente modular para restablecer el tránsito en la zona que abarca desde Conococha hasta Huaraz.

“El día jueves dispusimos que se pueda trasladar un puente modular que permita iniciar el tránsito en la zona que va desde Conococha, esta es la carretera que sube desde Pativilca hacia Conococha y de ahí se va a Cátac, Recuay y llega a Huaraz y que se ha visto interrumpida en estos días”, detalló.

Haro Muñoz precisó en RPP que las estructuras del nuevo puente ya fueron trasladados a la zona de emergencia. El puente modular estaría habilitado en un tiempo estimado de 5 a 7 días.

“El puente modular ya llegó, está en la zona, han empezado a descargarlo y calculamos que en unos 5 a 7 días este puente debe estar ya prestando servicio para restablecer las condiciones de transitabilidad ahí en la zona”, indicó.

Paralelamente al montaje del puente modular, el Ministerio trabaja en la habilitación de una ruta alternativa de menos de 500 metros sobre un camino antiguo. El viceministro explicó el avance de esta segunda intervención y los obstáculos encontrados durante las labores nocturnas.

“Es un río pequeño, casi como una quebrada, pero estamos instalando las alcantarillas y habilitando. Ayer, lamentablemente, empezó a llover en horas de la noche, lo cual ha retrasado por espacio de unas horas nuestro trabajo, pero habilitando esta vía alterna van a poder transitar tanto carga liviana, vehículos livianos como también carga pesada, transporte de carga y buses de pasajeros, y esperamos que en el transcurso de hoy eso pueda estar ya habilitado”, aseveró.

Mientras las autoridades avanzan con las soluciones definitivas, decenas de pobladores y turistas optaron por cruzar el río con ayuda de cuerdas el día siguiente al colapso. La maniobra riesgosa se realizó con apoyo del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres ante la imposibilidad de circular por la vía principal.

64 puentes en riesgo a nivel nacional

El viceministro alertó sobre la situación crítica de la infraestructura vial en todo el territorio nacional ante la temporada de lluvias. Provías Nacional identificó 64 puentes que requieren intervención inmediata frente al avance del fenómeno del Niño costero.

Haro Muñoz describió el estado de avance en la atención de estos puntos críticos y la complejidad de predecir el impacto del clima.

“Sabemos si hay una alerta del fenómeno del Niño y que es una temporada de lluvias muy intensas, lo que todavía no se puede predecir es el lugar exacto ni la cantidad exacta que se va a precipitar y que se va a convertir en escorrentía y como máxima avenida (...) En el ámbito de Provías Nacional se han identificado 64 puentes que necesitan alguna acción inmediata”, sostuvo.

El funcionario detalló el estado de intervención de cada grupo de puentes identificados como vulnerables.

“De esos, 24 ya se ejecutaron y este año se viene ejecutando 9, y hay otros 15 para poder suscribir los contratos. También en el ámbito concesionado a nivel nacional hay alrededor de 83 puentes que se han identificado y están en diferentes etapas de encargo de los estudios de preinversión, de elaboración de los expedientes técnicos y algunos también en ejecución. Esto es un trabajo a nivel nacional”, destacó.

Más de 500 emergencias viales en lo que va del año

El viceministro Haro advirtió que las lluvias han generado más de 500 emergencias viales en todo el país durante los primeros meses del año, afectando puentes, carreteras y obras a lo largo de la red nacional. Los equipos de Provías trabajan de forma permanente para restablecer la transitabilidad en cada punto crítico identificado.

El funcionario precisó que algunos incidentes se resuelven en menos de 24 horas, aunque la recurrencia de huaicos y deslizamientos obliga a mantener operaciones continuas de movimiento de tierras. La prioridad del Ministerio es garantizar condiciones mínimas de circulación para vehículos livianos, transporte de carga y buses de pasajeros en las zonas más afectadas.