El Congreso decidirá hoy si el ministro del Interior, Vicente Romero, permanecerá o no en el Gabinete de Alberto Otárola.

Y es que el pleno sesionará desde las 4 de la tarde para debatir y votar las dos mociones de censura que se plantearon contra el titular del Interior, quien es cuestionado por los altos índices de delincuencia.

Ministro del Interior, Vicente Romero, dijo no tener ningún problema en dar un paso al costado (Foto: Jesús Saucedo@photo.gec)

DETALLES

La Junta de Portavoces determinó ayer que el debate de la censura contra el ministro Romero será de dos horas, tiempo que estará distribuido proporcionalmente entre todas las bancadas. No habrán interrupciones ni minutos adicionales.

La primera moción de censura contra el ministro del Interior fue presentada por la bancada de Perú Libre el 7 de noviembre.

En el documento de 14 preguntas sostienen que Romero “es incapaz de controlar la inseguridad ciudadana imperante, el sicariato, la extorsión y la criminalidad organizada”.

Mientras que la segunda moción se presentó un día después desde la bancada Fuerza Popular (FP).

En el documento se recuerda que Romero se presentó ante el Congreso el 11 de octubre. Sin embargo, no pudo exponer un plan estratégico para contrarrestar el gran déficit de agentes policiales para combatir la delincuencia y otros delitos que afectan a la ciudadanía, que no respondió sobre nuevas iniciativas para modificar el sistema laboral policial, lo que no permite modernizar la entidad.

Respecto a la posible censura, el ministro Romero dijo ayer no estar preocupado.

“El tema de la censura no me ha quitado el sueño, con toda honestidad, pero sí me quita el sueño la seguridad del país”, declaró a RPP.

En ese sentido, destacó que es importante la continuidad en las políticas, en estrategias de planes y diagnósticos.

Cabe recordar que Romero había dicho antes que no tenía problemas en dar un paso al costado.