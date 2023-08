El ministro del Interior, Vicente Romero, informó que su sector tomará una decisión este lunes por los presuntos ascensos irregulares que se habrían dado en la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el gobierno de Pedro Castillo.

“Esta última semana ha sido un tema de mucho comentario sin duda. Tenemos que entender también que hay un estado de derecho, tenemos que ver la inocencia de ellos, pero nosotros hoy día vamos a tomar la decisión cuando tengamos ya la respuesta del Ministerio Público”, declaró Romero a la prensa.

“Estamos esperando. Antes del mediodía nos han ofrecido entregarnos la respuesta de la solicitud que hemos pedido nosotros y la decisión se debe tomar hoy día”, agregó.

Romero también comentó que se tomarán decisiones en torno a los dos generales Roger Pérez Figueroa y Jorge Castillo Vargas, actuales jefes policiales de Lima y Callao.

“Lamentablemente tenemos nosotros que ser claros. Estos últimos años el país, no solamente la Policía, las instituciones, muchísimas, tienen altos niveles de corrupción. (...) El tema de la corrupción y de aquellos policías que juramentaron en algún momento por su país, por la patria y no cumplieron, sin duda se van, dan un paso al costado. Nosotros no lo podemos permitir”, precisó.

Según la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se habrían hecho “donativos económicos” de entre 20 000 a 40 000 dólares a favor de Castillo para garantizar ascensos en la PNP.

