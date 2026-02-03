Vicente Tiburcio, ministro del Interior, acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso y afirmó que el plan de seguridad nacional se encuentra en su “fase final” y será presentado en los próximos días, pese a que inicialmente estaba programado para enero.

“Estamos en la fase final, que vamos a dar a conocer en el transcurso de estos días que debemos estar terminando”, manifestó.

Tiburcio afirmó que el plan se dará a conocer pronto, ante los cuestionamientos por la demora, y explicó que requiere “todo un proceso de desarrollo” para asegurar un diseño integral antes de su publicación.

Tiburcio explica ausencia de Jerí en evento Perú–China: “Organización estuvo a cargo del ministro de Cultura”

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, evitó explicar las razones por las que el presidente José Jerí no asistió a la celebración del Día de la Amistad Perú–China, pese a haber justificado su reunión con empresarios chinos como parte de los preparativos de dicho evento. En respuesta a una pregunta de Diario Correo, el titular del Mininter señaló que la organización de la actividad fue delegada al Ministerio de Cultura, Alfredo Luna.

“Entiendo que el presidente le ha dado la responsabilidad al ministro de Cultura para toda la organización. No tengo el conocimiento preciso del motivo por el cual el señor presidente no ha asistido”, declaró Tiburcio tras culminar su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Ante la precisión de que la inasistencia del mandatario no figuraba en su agenda oficial, el ministro se deslindó de mayores explicaciones y sostuvo que será el propio jefe de Estado quien deba responder.

“Sería el motivo que el señor presidente conteste esta pregunta”, afirmó.