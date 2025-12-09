El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, advirtió que los extranjeros que se encuentran en situación irregular en el país “ya no tienen espacio” en territorio peruano y anunció que se intensificarán los operativos de control migratorio en diversas regiones. Las declaraciones se dieron en el marco de un operativo realizado por la Policía Nacional en Villa El Salvador, donde se verificó la situación migratoria de decenas de ciudadanos extranjeros.​

“Aquellas personas que siempre venimos detectando que se encuentren en forma irregular ya no tienen espacio para estar aquí en nuestro territorio peruano. Tenemos seis provincias y 28 distritos en toda la parte fronteriza que se ha declarado el estado de emergencia”, señaló Tiburcio ante la prensa.

El titular del Ministerio del Interior estuvo acompañado por el canciller Hugo de Zela y el general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, durante la intervención policial efectuada en uno de los distritos más poblados de la capital. El ministro destacó que estas acciones se replicarán en otras regiones del país donde existe mayor flujo migratorio irregular.​

Operativo despliega 280 efectivos en Villa El Salvador

Durante el operativo de control territorial realizado en Villa El Salvador, se desplegaron 280 efectivos policiales en puntos estratégicos de la zona. Según informó el ministro, en las primeras horas de la intervención los agentes de la Policía Nacional verificaron la situación migratoria de 100 ciudadanos extranjeros, de los cuales seis fueron identificados en condición irregular.​

“Tenemos que seguir haciendo las verificaciones, intervenciones, registros de todo lo que las personas que están transitando, tanto de vehículos [como] de personas”, añadió Tiburcio.

El funcionario enfatizó que el objetivo de las intervenciones es garantizar que los extranjeros que permanecen en el país cumplan con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades peruanas.​

Operativos se extenderán a zonas fronterizas

Por otro lado, Tiburcio adelantó que los operativos de control migratorio continuarán en otras regiones del país, especialmente en zonas fronterizas donde se registra mayor ingreso de personas extranjeras.

“Se está haciendo un trabajo diferenciado para poder hacer el control. Ya estamos en Tacna, estamos en Desaguadero y así vamos a Madre de Dios para poder hacer toda la cobertura y tener un mejor control con los ciudadanos extranjeros”, aseveró el líder del Mininter.

En ese sentido, reafirmó que el estado de emergencia declarado en seis provincias y 28 distritos ubicados en la zona fronteriza tiene como finalidad reforzar el control e impedir el ingreso de extranjeros indocumentados al territorio nacional. Estas medidas buscan también combatir actividades delictivas vinculadas a la migración irregular, como la trata de personas y el tráfico de migrantes.​